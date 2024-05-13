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Несколько сел подтоплено в Очамчырском районе из-за ливня
Несколько сел подтоплено в Очамчырском районе из-за ливня
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Несколько сел в Очамчырском районе подтопило из-за сильного ливня ночью 13 мая, сообщила пресс-служба МЧС Абхазии. 13.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-13T10:50+0300
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СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Несколько сел в Очамчырском районе подтопило из-за сильного ливня ночью 13 мая, сообщила пресс-служба МЧС Абхазии. В селе Араду на жилой дом упало дерево. Сообщений о пострадавших не поступало. Спасатели ликвидируют последствия стихии, деблокируют автомобильное сообщение внутри сел.На месте находится глава МЧС Лев Квициния.
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мчс абхазии, очамчыра, очамчырский район, ливни, абхазия
Несколько сел подтоплено в Очамчырском районе из-за ливня
10:50 13.05.2024 (обновлено: 12:10 13.05.2024)
СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Несколько сел в Очамчырском районе подтопило из-за сильного ливня ночью 13 мая, сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.
Пострадали села Джгярда, Кутол, Кындыг, Атара. Размыты сельские дороги, мосты через реки, затоплены сельские кладбища.
В селе Араду на жилой дом упало дерево. Сообщений о пострадавших не поступало.
Спасатели ликвидируют последствия стихии, деблокируют автомобильное сообщение внутри сел.
На месте находится глава МЧС Лев Квициния.