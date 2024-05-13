https://sputnik-abkhazia.ru/20240513/neskolko-sel-podtopleno-v-ochamchyrskom-rayone-iz-za-livnya-1051058173.html

Несколько сел подтоплено в Очамчырском районе из-за ливня

Несколько сел подтоплено в Очамчырском районе из-за ливня

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Несколько сел в Очамчырском районе подтопило из-за сильного ливня ночью 13 мая, сообщила пресс-служба МЧС Абхазии. 13.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-13T10:50+0300

2024-05-13T10:50+0300

2024-05-13T12:10+0300

в абхазии

мчс абхазии

очамчыра

очамчырский район

ливни

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/05/0d/1051057869_0:0:850:478_1920x0_80_0_0_b86ec4d3f387c30d4cffad38ed69164c.jpg

СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Несколько сел в Очамчырском районе подтопило из-за сильного ливня ночью 13 мая, сообщила пресс-служба МЧС Абхазии. В селе Араду на жилой дом упало дерево. Сообщений о пострадавших не поступало. Спасатели ликвидируют последствия стихии, деблокируют автомобильное сообщение внутри сел.На месте находится глава МЧС Лев Квициния.

очамчыра

очамчырский район

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

мчс абхазии, очамчыра, очамчырский район, ливни, абхазия