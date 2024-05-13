https://sputnik-abkhazia.ru/20240513/ostorozhno-spoyler-puteshestvennitsa-vo-vremeni-i-strannaya-salli-daymond-1051027147.html

"Осторожно, спойлер!": "Путешественница во времени" и "Странная Салли Даймонд"

"Осторожно, спойлер!": "Путешественница во времени" и "Странная Салли Даймонд"

Sputnik Абхазия

Знаток кино Аста Чукбар – гость программы "Осторожно, спойлер!" на радио Sputnik. 13.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-13T10:26+0300

2024-05-13T10:26+0300

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осторожно, спойлер!

осторожно, спойлер

кино

литература

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«Осторожно, спойлер!»: «Путешественница во времени» и «Странная Салли Даймонд» Sputnik Абхазия «Осторожно, спойлер!»: «Путешественница во времени» и «Странная Салли Даймонд»

Знаток кино Аста Чукбар – гость программы "Осторожно, спойлер!" на радио Sputnik.В этом выпуски ведущие по ее предложению обсудили французскую мелодраму "Путешественница во времени", а вот в литературном блоке Ирина Турава рассказала о психологическом триллере "Странная Салли Даймонд" ирландской писательницы Лиз Ньюджент.Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

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осторожно, спойлер , кино, литература, аудио