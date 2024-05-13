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Спектакль Драмтеатра покажут на Международном фестивале национальных театров в Уфе
Спектакль Драмтеатра покажут на Международном фестивале национальных театров в Уфе
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Спектакль "Ловелас" Абхазского государственного драмтеатра покажут на Международном фестивале национальных театров "Туганлык" в Уфе 21... 13.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-13T13:36+0300
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СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Спектакль "Ловелас" Абхазского государственного драмтеатра покажут на Международном фестивале национальных театров "Туганлык" в Уфе 21 мая. По словам гендиректора Абхаздрамтеатра Алхаса Чолокуа, всего в афише фестиваля 14 спектаклей. На сцене выступят театры из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и регионов России. Фестиваль пройдет с 16 по 23 мая.
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абхазия, культура, абхазский драматический театр, башкортостан
Спектакль Драмтеатра покажут на Международном фестивале национальных театров в Уфе
13:36 13.05.2024 (обновлено: 13:41 13.05.2024)
СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Спектакль "Ловелас" Абхазского государственного драмтеатра покажут на Международном фестивале национальных театров "Туганлык" в Уфе 21 мая.
Спектакль поставил режиссер Адгур Кове по мотивам романа Достоевского "Бедные люди" на абхазском языке с синхронным переводом.
По словам гендиректора Абхаздрамтеатра Алхаса Чолокуа, всего в афише фестиваля 14 спектаклей. На сцене выступят театры из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и регионов России. Фестиваль пройдет с 16 по 23 мая.