https://sputnik-abkhazia.ru/20240513/spektakl-dramteatra-pokazhut-na-mezhdunarodnom-festivale-natsionalnykh-teatrov-v-ufe-1051058849.html

Спектакль Драмтеатра покажут на Международном фестивале национальных театров в Уфе

Спектакль Драмтеатра покажут на Международном фестивале национальных театров в Уфе

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Спектакль "Ловелас" Абхазского государственного драмтеатра покажут на Международном фестивале национальных театров "Туганлык" в Уфе 21... 13.05.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Спектакль "Ловелас" Абхазского государственного драмтеатра покажут на Международном фестивале национальных театров "Туганлык" в Уфе 21 мая. По словам гендиректора Абхаздрамтеатра Алхаса Чолокуа, всего в афише фестиваля 14 спектаклей. На сцене выступят театры из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и регионов России. Фестиваль пройдет с 16 по 23 мая.

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