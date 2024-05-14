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Чолокуа об участии Абхазии на фестивале в Уфе: позволяет наводить мосты

Чолокуа об участии Абхазии на фестивале в Уфе: позволяет наводить мосты

Sputnik Абхазия

Абхазский драматический театр – участник Международный фестиваль национальных театров "Туганлык" в Уфе. О том, с какой постановкой театр туда отправится и как... 14.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-14T12:55+0300

2024-05-14T12:55+0300

2024-05-14T12:55+0300

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Чолокуа об участии Абхазии на фестивале национальных театров в Уфе: позволяет наводить мосты Sputnik Абхазия Чолокуа об участии Абхазии на фестивале национальных театров в Уфе: позволяет наводить мосты

Абхазский драматический театр – участник Международный фестиваль национальных театров "Туганлык" в Уфе. О том, с какой постановкой театр туда отправится и как актеры готовятся к поездке, в эфире радио Sputnik рассказал гендиректор Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба Алхас Чолокуа.С 16 по 23 мая 2024 года в столице Башкортостана пройдет Международный фестиваль национальных театров "Туганлык".Абхазский театр представит спектакль "Ловелас" по мотивам роман Достоевского "Бедные люди" в постановке Заслуженного артиста России, Заслуженного деятеля культуры Абхазии Адгура Кове. Чолокуа рассказал, почему был выбран именно этот материал."Для любого театра важно показывать свое мастерство вне республики. Это авторитетный фестиваль, в нем заявлены известные театры из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и театры субъектов России", – сказал Чолокуа.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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подкасты, театр, абхазский драматический театр, уфа, фестиваль, аудио