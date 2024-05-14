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Еще не мир: 30 лет Соглашению между Абхазией и Грузией о прекращении огня
Еще не мир: 30 лет Соглашению между Абхазией и Грузией о прекращении огня
Sputnik Абхазия
14 мая 1994 года было подписано Соглашение о прекращении огня и разъединении сил между Абхазией и Грузией. 14.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-14T16:20+0300
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Председатель Совета министров и министр иностранных дел Абхазии в тот период, глава абхазской делегации на переговорах в Женеве Сократ Джинджолия в одном из интервью радио Sputnik рассказал, как создавался документ.SputnikЧто предшествовало документуМосковское соглашение о прекращении огня и разъединении сил было подписано в Москве 14 мая 1994 года и официально закрепило обязательства Абхазии и Грузии отказаться от применения силы или угрозы ее применения против друг друга. Абхазию представлял Сократ Джинджолия, с грузинской стороны документ подписал Джаба Иоселиани.До создания Соглашения о прекращении огня и разъединении сил между Абхазией и Грузией была проведена большая работа.В подписании Соглашения между Абхазией и Грузией главную роль сыграла Россия, говорит он."В этом вопросе Россия не была сторонним наблюдателем, а была посредником, первый заместитель министра иностранных дел Борис Пастухов представлял Россию. Он осуществлял такую челночную операцию между Грузией и Абхазией, чтобы выверить все пункты и создать такой документ, который был бы приемлем для обеих сторон", –подчеркнул он.Над документом в том числе работали и военные эксперты, которые определяли разведение сил, ограничение вооружения и так далее."У Грузии, конечно, были планы насчет размещения миротворческих сил в Абхазии, они хотели с самого начала расположить эти силы не просто по реке Ингур между Абхазией и Грузией, а на всей территории Абхазии. То есть они хотели парализовать республику, чтобы Абхазия стала легкой добычей, и вернуть ее в состав Грузии, это была их мечта", –говорит Джинджолия.Грузинская сторона предлагала придать полицейские функции миротворцам, с чем не могла согласиться Абхазия, вспоминает он."Поскольку военные миротворцы – это одно, они в соответствии с мандатом не вмешиваются во внутреннюю жизнь, а занимаются сугубо обеспечением невозобновления огня. Полицейские – это власть, то есть мы должны были бы уступить свою власть, и с этим мы, конечно, не могли согласиться. В конце концов наше мнение возобладало, Россия поддержала нас в этом вопросе и в том, что миротворцы должны располагаться между Грузией и Абхазией по реке Ингур", – подчеркнул Сократ Джинджолия.Помимо всего прочего, Грузия хотела обязать миротворцев заниматься темой возвращения беженцев в Абхазию. "Но это было совершенно неуместно, поскольку уже было подписано четырехстороннее Соглашение о возвращении беженцев, и оно не предусматривало задействование миротворческих сил", – сказал он.О роли СоглашенияПо мнению Сократа Джинджолия, Соглашение между Абхазией и Грузией сыграло важную роль, поскольку после подписания документа Совет Федерации России дал разрешение Борису Ельцину на применение Вооруженных сил России вне территории РФ.Он напомнил, что за время выполнения своих обязанностей погибло более ста миротворцев."Они, конечно, оставили о себе добрую память", – заметил Сократ Джинджолия.Согласно Соглашению между Абхазией и Грузией, по обе стороны границы по реке Ингур были созданы 12-километровые зоны безопасности, в которых допускалось только личное оружие сотрудников правоохранительных органов, и 12-километровые зоны ограничения вооружений, в которых не должна была находиться тяжелая боевая техника."Стороны обязывались не возобновлять боевые действия, продолжать мирные переговоры. Подписанное Соглашение соблюдалось, это единственный документ между Абхазией и Грузией на тот период, который соблюдался грузинской стороной, они были вынуждены соблюдать, так как миротворцы стояли вооруженными и могли открыть огонь", – говорит Джинджолия.Несмотря на это, в 1998 году была попытка захвата Галского района, миротворцы не смогли предотвратить это. "Пришлось направить туда восточную группу наших войск, чтобы очистить эту территорию. После этого попытки Грузии продолжались, мы помним в 2002 году они вошли в Кодорское ущелье, но если мы представим, что не было бы миротворцев, война могла принять широкомасштабный характер", – сказал он.Соглашение также предусматривало, что под контролем представителей КСПМ СНГ и Миссии военных наблюдателей ООН, при участии представителей сторон из Кодорского ущелья будут выведены войска Республики Грузия в места их дислокации за пределами Абхазии, а в Кодорском ущелье организовано регулярное патрулирование миротворческих сил и международных наблюдателей.В Протоколе к подписанному Соглашению, касающемуся миротворческих сил СНГ, стороны договаривались о функциях миротворцев. Отмечалось, что миротворческие силы будут следить за осуществлением Соглашения и Протокола к нему в отношении зоны безопасности и зоны ограничения вооружений.При этом стороны договаривались, что процесс достижения полномасштабного политического урегулирования будет продолжен.
https://sputnik-abkhazia.ru/20190404/Khitroumnyy-dokument-kak-regulirovali-gruzino-abkhazskiy-konflikt-v-1994-godu-1027018227.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20190514/Dzhindzholiya-mayskoe-soglashenie-94-goda-mezhdu-Abkhaziey-i-Gruziey--bestsennyy-dokument-1027349847.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20180626/vspominaet-voenkor-vestej-1024315234.html
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владислав ардзинба, абхазия, политика, отечественная война народа абхазии (1992-1993), история, овна, грузия, россия
владислав ардзинба, абхазия, политика, отечественная война народа абхазии (1992-1993), история, овна, грузия, россия

Еще не мир: 30 лет Соглашению между Абхазией и Грузией о прекращении огня

16:20 14.05.2024
© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРазвод постов военнослужащих у здания объединенного штаба командования КСПМ в Сухуме
Развод постов военнослужащих у здания объединенного штаба командования КСПМ в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 14.05.2024
© Sputnik / Алексей Никольский
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14 мая 1994 года было подписано Соглашение о прекращении огня и разъединении сил между Абхазией и Грузией.
Председатель Совета министров и министр иностранных дел Абхазии в тот период, глава абхазской делегации на переговорах в Женеве Сократ Джинджолия в одном из интервью радио Sputnik рассказал, как создавался документ.
Sputnik

Что предшествовало документу

Московское соглашение о прекращении огня и разъединении сил было подписано в Москве 14 мая 1994 года и официально закрепило обязательства Абхазии и Грузии отказаться от применения силы или угрозы ее применения против друг друга. Абхазию представлял Сократ Джинджолия, с грузинской стороны документ подписал Джаба Иоселиани.
До создания Соглашения о прекращении огня и разъединении сил между Абхазией и Грузией была проведена большая работа.

"Россия и Абхазия прилагали большие усилия, поскольку мы были заинтересованы в открытии миротворческой операции СНГ. Этот вопрос ставился с самого окончания войны, на первой встрече мы подняли вопрос о необходимости ввода миротворческих сил в зоне конфликта", – отмечает Сократ Джинджолия.

В подписании Соглашения между Абхазией и Грузией главную роль сыграла Россия, говорит он.
"В этом вопросе Россия не была сторонним наблюдателем, а была посредником, первый заместитель министра иностранных дел Борис Пастухов представлял Россию. Он осуществлял такую челночную операцию между Грузией и Абхазией, чтобы выверить все пункты и создать такой документ, который был бы приемлем для обеих сторон", –подчеркнул он.
© Sputnik / Тутов / Перейти в фотобанкРоссийские десантники из состава миротворческих сил прибыли в зону конфликта на границе Грузии и Абхазии, 1994 год
Российские десантники из состава миротворческих сил прибыли в зону конфликта на границе Грузии и Абхазии, 1994 год - Sputnik Абхазия, 1920, 13.05.2024
Российские десантники из состава миротворческих сил прибыли в зону конфликта на границе Грузии и Абхазии, 1994 год
© Sputnik / Тутов
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Над документом в том числе работали и военные эксперты, которые определяли разведение сил, ограничение вооружения и так далее.
"У Грузии, конечно, были планы насчет размещения миротворческих сил в Абхазии, они хотели с самого начала расположить эти силы не просто по реке Ингур между Абхазией и Грузией, а на всей территории Абхазии. То есть они хотели парализовать республику, чтобы Абхазия стала легкой добычей, и вернуть ее в состав Грузии, это была их мечта", –говорит Джинджолия.
Грузинская сторона предлагала придать полицейские функции миротворцам, с чем не могла согласиться Абхазия, вспоминает он.
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"Поскольку военные миротворцы – это одно, они в соответствии с мандатом не вмешиваются во внутреннюю жизнь, а занимаются сугубо обеспечением невозобновления огня. Полицейские – это власть, то есть мы должны были бы уступить свою власть, и с этим мы, конечно, не могли согласиться. В конце концов наше мнение возобладало, Россия поддержала нас в этом вопросе и в том, что миротворцы должны располагаться между Грузией и Абхазией по реке Ингур", – подчеркнул Сократ Джинджолия.
Помимо всего прочего, Грузия хотела обязать миротворцев заниматься темой возвращения беженцев в Абхазию. "Но это было совершенно неуместно, поскольку уже было подписано четырехстороннее Соглашение о возвращении беженцев, и оно не предусматривало задействование миротворческих сил", – сказал он.
© Sputnik / Тутов / Перейти в фотобанкПрезидент Абхазии В. Ардзинба на встрече с руководителями российских миротворческих сил, 1994 год
Президент Абхазии В. Ардзинба на встрече с руководителями российских миротворческих сил, 1994 год - Sputnik Абхазия, 1920, 13.05.2024
Президент Абхазии В. Ардзинба на встрече с руководителями российских миротворческих сил, 1994 год
© Sputnik / Тутов
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О роли Соглашения

По мнению Сократа Джинджолия, Соглашение между Абхазией и Грузией сыграло важную роль, поскольку после подписания документа Совет Федерации России дал разрешение Борису Ельцину на применение Вооруженных сил России вне территории РФ.

"После чего Ельцин распорядился о вводе миротворцев на границу между Абхазией и Грузией. Миротворцы действовали под эгидой СНГ, но фактически это были только российские военные, российские миротворцы вошли 26 июня 1994 года", – говорит он.

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Он напомнил, что за время выполнения своих обязанностей погибло более ста миротворцев.
"Они, конечно, оставили о себе добрую память", – заметил Сократ Джинджолия.
Согласно Соглашению между Абхазией и Грузией, по обе стороны границы по реке Ингур были созданы 12-километровые зоны безопасности, в которых допускалось только личное оружие сотрудников правоохранительных органов, и 12-километровые зоны ограничения вооружений, в которых не должна была находиться тяжелая боевая техника.
"Стороны обязывались не возобновлять боевые действия, продолжать мирные переговоры. Подписанное Соглашение соблюдалось, это единственный документ между Абхазией и Грузией на тот период, который соблюдался грузинской стороной, они были вынуждены соблюдать, так как миротворцы стояли вооруженными и могли открыть огонь", – говорит Джинджолия.
Несмотря на это, в 1998 году была попытка захвата Галского района, миротворцы не смогли предотвратить это. "Пришлось направить туда восточную группу наших войск, чтобы очистить эту территорию. После этого попытки Грузии продолжались, мы помним в 2002 году они вошли в Кодорское ущелье, но если мы представим, что не было бы миротворцев, война могла принять широкомасштабный характер", – сказал он.
На основании Соглашения и последующего решения Совета глав государств СНГ в зоне грузино-абхазского конфликта с июня 1994 года были размещены Коллективные силы СНГ по поддержанию мира, полностью укомплектованные российскими военнослужащими. В их задачу входило поддержание режима невозобновления огня.
Соглашение также предусматривало, что под контролем представителей КСПМ СНГ и Миссии военных наблюдателей ООН, при участии представителей сторон из Кодорского ущелья будут выведены войска Республики Грузия в места их дислокации за пределами Абхазии, а в Кодорском ущелье организовано регулярное патрулирование миротворческих сил и международных наблюдателей.
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В Протоколе к подписанному Соглашению, касающемуся миротворческих сил СНГ, стороны договаривались о функциях миротворцев. Отмечалось, что миротворческие силы будут следить за осуществлением Соглашения и Протокола к нему в отношении зоны безопасности и зоны ограничения вооружений.
При этом стороны договаривались, что процесс достижения полномасштабного политического урегулирования будет продолжен.
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