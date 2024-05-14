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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240514/gruppirovka-sever-osvobodila-selo-bugrovatka-v-kharkovskoy-oblasti-1051079063.html
Группировка "Север" освободила село Бугроватка в Харьковской области
Группировка "Север" освободила село Бугроватка в Харьковской области
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Бугроватка Харьковской области и продвинулись в глубину обороны... 14.05.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Бугроватка Харьковской области и продвинулись в глубину обороны противника, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Бугроватка Харьковской области и продвинулись в глубину обороны противника", - говорится в сводке военного ведомства.Сводка Минобороны России:
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россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф

Группировка "Север" освободила село Бугроватка в Харьковской области

15:10 14.05.2024 (обновлено: 17:51 14.05.2024)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГуманитарное разминирование Авдеевки отдельной инженерной бригадой ЦВО
Гуманитарное разминирование Авдеевки отдельной инженерной бригадой ЦВО - Sputnik Абхазия, 1920, 14.05.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Бугроватка Харьковской области и продвинулись в глубину обороны противника, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Бугроватка Харьковской области и продвинулись в глубину обороны противника", - говорится в сводке военного ведомства.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России уничтожен цех производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Кроме того, поражены склады боеприпасов, горючего и авиатехника на военных аэродромах, а также скопления живой силы и техники противника в 143-х районах.
Средствами противовоздушной обороны сбито 26 беспилотных летательных аппаратов, девять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, 43 реактивных снаряда Vampire чешского производства и "Ольха".
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 596 самолетов, 274 вертолета, 24046 беспилотных летательных аппаратов, 521 зенитный ракетный комплекс, 16016 танков и других боевых бронированных машин, 1296 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9570 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21701 единица специальной военной автомобильной техники.
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