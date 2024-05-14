https://sputnik-abkhazia.ru/20240514/rusdram-edet-s-gastrolyami-v-barnaul-1051080143.html

РУСДРАМ едет с гастролями в Барнаул

РУСДРАМ едет с гастролями в Барнаул

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 14 мая - Sputnik. РУСДРАМ повезет два спектакля в Барнаул в рамках зарубежной программы "Большие гастроли" при поддержке Министерства культуры России. 14.05.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 мая - Sputnik. РУСДРАМ повезет два спектакля в Барнаул в рамках зарубежной программы "Большие гастроли" при поддержке Министерства культуры России.С 6 по 9 апреля 2024 года традиционные большие гастроли Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера проходили в Москве. За четыре дня на сценах Театрального центра "На Страстном" и Московского театра "Et Cetera" показали шесть спектаклей.

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