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РУСДРАМ едет с гастролями в Барнаул
РУСДРАМ едет с гастролями в Барнаул
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 14 мая - Sputnik. РУСДРАМ повезет два спектакля в Барнаул в рамках зарубежной программы "Большие гастроли" при поддержке Министерства культуры России. 14.05.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 14 мая - Sputnik. РУСДРАМ повезет два спектакля в Барнаул в рамках зарубежной программы "Большие гастроли" при поддержке Министерства культуры России.С 6 по 9 апреля 2024 года традиционные большие гастроли Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера проходили в Москве. За четыре дня на сценах Театрального центра "На Страстном" и Московского театра "Et Cetera" показали шесть спектаклей.
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РУСДРАМ едет с гастролями в Барнаул
18:10 14.05.2024 (обновлено: 19:02 14.05.2024)
СУХУМ, 14 мая - Sputnik. РУСДРАМ повезет два спектакля в Барнаул в рамках зарубежной программы "Большие гастроли" при поддержке Министерства культуры России.
"Евгения Онегина" в постановке Сергея Ефремова покажут 8 июня в 17:30 на сцене Тетра драмы. "Софичку" режиссера Елены Одинцовой по одноименной повести Фазиля Искандера - 9 июня в 17:30.
С 6 по 9 апреля 2024 года традиционные большие гастроли Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера проходили в Москве. За четыре дня на сценах Театрального центра "На Страстном" и Московского театра "Et Cetera" показали шесть спектаклей.