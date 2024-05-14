https://sputnik-abkhazia.ru/20240514/turbaza-ekspert-o-metodakh-prodvizheniya-turprodukta-1051075758.html

Турбаза: эксперт о методах продвижения турпродукта

Турбаза: эксперт о методах продвижения турпродукта

Sputnik Абхазия

Какие методы продвижения турпродукта существуют сегодня, какова их эффективность, какой наработан опыт и какие тенденции здесь можно выделить, а также каковы... 14.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-14T17:14+0300

2024-05-14T17:14+0300

2024-05-14T17:14+0300

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Турбаза: эксперт о методах продвижения турпродукта Sputnik Абхазия Турбаза: эксперт о методах продвижения турпродукта

Какие методы продвижения турпродукта существуют сегодня, какова их эффективность, какой наработан опыт и какие тенденции здесь можно выделить, а также каковы тренды турсезона 2024 года, об этом в эфире радио Sputnik рассказал эксперт по стратегическому развитию санаториев Ассоциации отельеров АМОС Владислав Буря.Санатории в настоящее время бьют онлайн методы продвижения – реклама контекстная, видеомаркетинг, блоги и социальные сети в тренде, сказал эксперт."По своему опыту взаимодействия с санаториями в России, Беларуси, Казахстане могу сказать, что быстрее всего онлайн метод, а вот основной метод онлайн продвижения – уже социальные сети. Люди меньше потребляют текстовую информацию, больше хотят видеоролики. Визуал вышел на первой место", – отметил Буря.Эксперт констатировал, что существует большой вакуум в информационном пространстве о санаториях Абхазии, Буря считает, что его надо очень срочно восполнять, иначе турпоток будет расти медленно.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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