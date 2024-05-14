https://sputnik-abkhazia.ru/20240514/turbaza-ekspert-o-metodakh-prodvizheniya-turprodukta-1051075758.html
Турбаза: эксперт о методах продвижения турпродукта
Турбаза: эксперт о методах продвижения турпродукта
Sputnik Абхазия
Какие методы продвижения турпродукта существуют сегодня, какова их эффективность, какой наработан опыт и какие тенденции здесь можно выделить, а также каковы... 14.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-14T17:14+0300
2024-05-14T17:14+0300
2024-05-14T17:14+0300
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Турбаза: эксперт о методах продвижения турпродукта
Sputnik Абхазия
Турбаза: эксперт о методах продвижения турпродукта
Какие методы продвижения турпродукта существуют сегодня, какова их эффективность, какой наработан опыт и какие тенденции здесь можно выделить, а также каковы тренды турсезона 2024 года, об этом в эфире радио Sputnik рассказал эксперт по стратегическому развитию санаториев Ассоциации отельеров АМОС Владислав Буря.Санатории в настоящее время бьют онлайн методы продвижения – реклама контекстная, видеомаркетинг, блоги и социальные сети в тренде, сказал эксперт."По своему опыту взаимодействия с санаториями в России, Беларуси, Казахстане могу сказать, что быстрее всего онлайн метод, а вот основной метод онлайн продвижения – уже социальные сети. Люди меньше потребляют текстовую информацию, больше хотят видеоролики. Визуал вышел на первой место", – отметил Буря.Эксперт констатировал, что существует большой вакуум в информационном пространстве о санаториях Абхазии, Буря считает, что его надо очень срочно восполнять, иначе турпоток будет расти медленно.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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турбаза, туризм, аудио
Какие методы продвижения турпродукта существуют сегодня, какова их эффективность, какой наработан опыт и какие тенденции здесь можно выделить, а также каковы тренды турсезона 2024 года, об этом в эфире радио Sputnik рассказал эксперт по стратегическому развитию санаториев Ассоциации отельеров АМОС Владислав Буря.
Санатории в настоящее время бьют онлайн методы продвижения – реклама контекстная, видеомаркетинг, блоги и социальные сети в тренде, сказал эксперт.
"По своему опыту взаимодействия с санаториями в России, Беларуси, Казахстане могу сказать, что быстрее всего онлайн метод, а вот основной метод онлайн продвижения – уже социальные сети. Люди меньше потребляют текстовую информацию, больше хотят видеоролики. Визуал вышел на первой место", – отметил Буря.
Эксперт констатировал, что существует большой вакуум в информационном пространстве о санаториях Абхазии, Буря считает, что его надо очень срочно восполнять, иначе турпоток будет расти медленно.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.