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В МЧС рассказали о ситуации в Очамчырском районе после подтоплений
В МЧС рассказали о ситуации в Очамчырском районе после подтоплений
Sputnik Абхазия
Из-за сильного ливня в ночь на 13 мая в Очамчырском районе пострадало около 35-40 дворов. 14.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-14T10:50+0300
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СУХУМ, 14 мая – Sputnik. Подтоплений на республиканской трассе в Очамчырском районе нет, вода, подтопившая дома в селах Джгярда, Кутол, Атара Абхазская, сошла. Об этом Sputnik сообщил начальник пожарно-спасательной части района Мурман Пачулия. Из-за сильного ливня в ночь на 13 мая в Очамчырском районе были размыты сельские дороги, мосты, подтоплены кладбища, вода зашла в жилые дома в селах Джгярда, Кутол, Атара Абхазская. В селе Араду на жилой дом упало дерево, была затоплена республиканская трасса в районах сел Кындыг и Тамыш. Президент Аслан Бжания посетил пострадавшие села. Замглавы района Артемон Габелая доложил президенту, что подтоплены дома и кладбища, размыты сельские дороги и мосты, местные жители остались без связи. Бжания поручил начальнику Управления капстроительства Тимуру Агрба перекинуть всю технику Госкомпании "Абхазберегозащита" в села Джгярда и Кутол. Глава государства обещал оказать помощь в восстановлении населенных пунктов после оценки масштабов ущерба.
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очамчырский район, абхазия, мчс абхазии, происшествия
очамчырский район, абхазия, мчс абхазии, происшествия
В МЧС рассказали о ситуации в Очамчырском районе после подтоплений
10:50 14.05.2024 (обновлено: 11:42 14.05.2024)
Из-за сильного ливня в ночь на 13 мая в Очамчырском районе пострадало около 35-40 дворов.
СУХУМ, 14 мая – Sputnik. Подтоплений на республиканской трассе в Очамчырском районе нет, вода, подтопившая дома в селах Джгярда, Кутол, Атара Абхазская, сошла. Об этом Sputnik сообщил начальник пожарно-спасательной части района Мурман Пачулия.
Из-за сильного ливня в ночь на 13 мая в Очамчырском районе были размыты сельские дороги, мосты, подтоплены кладбища, вода зашла в жилые дома в селах Джгярда, Кутол, Атара Абхазская. В селе Араду на жилой дом упало дерево, была затоплена республиканская трасса в районах сел Кындыг и Тамыш.
Президент Аслан Бжания посетил пострадавшие села.
Замглавы района Артемон Габелая доложил президенту, что подтоплены дома и кладбища, размыты сельские дороги и мосты, местные жители остались без связи.
В селе Кутол, по словам главы Геннадия Цулая, пострадало около 15 домов. Глава Джгярды Адамыр Амичба сообщил, что подтоплено около восьми домов, из-за обрушившегося моста семь домовладений заблокировано. Всего в районе, по предварительным данным, пострадало около 35-40 дворов.
Бжания поручил начальнику Управления капстроительства Тимуру Агрба перекинуть всю технику Госкомпании "Абхазберегозащита" в села Джгярда и Кутол. Глава государства обещал оказать помощь в восстановлении населенных пунктов после оценки масштабов ущерба.