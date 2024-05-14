https://sputnik-abkhazia.ru/20240514/v-mchs-rasskazali-o-situatsii-v-ochamchyrskom-rayone-posle-podtopleniy-1051068429.html

В МЧС рассказали о ситуации в Очамчырском районе после подтоплений

В МЧС рассказали о ситуации в Очамчырском районе после подтоплений

Sputnik Абхазия

Из-за сильного ливня в ночь на 13 мая в Очамчырском районе пострадало около 35-40 дворов. 14.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-14T10:50+0300

2024-05-14T10:50+0300

2024-05-14T11:42+0300

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СУХУМ, 14 мая – Sputnik. Подтоплений на республиканской трассе в Очамчырском районе нет, вода, подтопившая дома в селах Джгярда, Кутол, Атара Абхазская, сошла. Об этом Sputnik сообщил начальник пожарно-спасательной части района Мурман Пачулия. Из-за сильного ливня в ночь на 13 мая в Очамчырском районе были размыты сельские дороги, мосты, подтоплены кладбища, вода зашла в жилые дома в селах Джгярда, Кутол, Атара Абхазская. В селе Араду на жилой дом упало дерево, была затоплена республиканская трасса в районах сел Кындыг и Тамыш. Президент Аслан Бжания посетил пострадавшие села. Замглавы района Артемон Габелая доложил президенту, что подтоплены дома и кладбища, размыты сельские дороги и мосты, местные жители остались без связи. Бжания поручил начальнику Управления капстроительства Тимуру Агрба перекинуть всю технику Госкомпании "Абхазберегозащита" в села Джгярда и Кутол. Глава государства обещал оказать помощь в восстановлении населенных пунктов после оценки масштабов ущерба.

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