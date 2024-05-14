Выставка фотографий Владислава Ардзинба открылась в Музее Боевой Славы
12:00 14.05.2024 (обновлено: 13:32 14.05.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукЭкспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 14 мая – Sputnik. Более 60 фотографий из личного архива семьи Владислава Ардзинба и архива Музея Боевой Славы представили на выставке в честь 79-летия первого президента Абхазии.
Важные периоды жизни Ардзинба – студенческие времена, археологические раскопки, встречи с политическими деятелями, кадры периода Отечественной войны народа Абхазии, семейные фото – запечатлены на кадрах.
В отдельном экспозиционном зале представлены личные документы и награды Ардзинба, национальная форма, подаренная добровольцем из Кабардино-Балкарии в честь инаугурации и тексты клинописи с хеттского языка, которые президент расшифровал с помощью фонетических особенностей абхазского языка.
Самый крупный экспонат – личный автомобиль первого президента, выставленный у входа в музей.
Владислав Ардзинба – первый президент Абхазии, историк, филолог, специалист по мифологии, культуре и истории древних народов Малой Азии, в частности хаттов и хеттов, доктор исторических наук, профессор, академик Академии наук Абхазии, Адыгской международной АН, лауреат международной Кондуровской премии. Герой Абхазии и кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени. Он родился 14 мая 1945 года.
© Sputnik / Томас ТхайцукЭкспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
© Sputnik / Томас ТхайцукЭкспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
© Sputnik / Томас ТхайцукЭкспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
© Sputnik / Томас ТхайцукЭкспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
© Sputnik / Томас ТхайцукЭкспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
© Sputnik / Томас ТхайцукЭкспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
© Sputnik / Томас ТхайцукЭкспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
© Sputnik / Томас ТхайцукЭкспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
© Sputnik / Томас ТхайцукЭкспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
© Sputnik / Томас ТхайцукЭкспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
© Sputnik / Томас ТхайцукЭкспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
9/11
© Sputnik / Томас Тхайцук
Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
10/11
© Sputnik / Томас Тхайцук
Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
В 1990 году Владислав Ардзинба был избран председателем Верховного Совета Абхазии. С началом Отечественной войны он возглавил национально-освободительную борьбу народа Абхазии. 26 ноября 1994 года Ардзинба был избран президентом Абхазии, а 3 октября 1999 избран на второй президентский срок.
Владислава Ардзинба не стало 4 марта 2010 года.