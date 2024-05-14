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Выставка фотографий Владислава Ардзинба открылась в Музее Боевой Славы
Выставка фотографий Владислава Ардзинба открылась в Музее Боевой Славы
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 14 мая – Sputnik. Более 60 фотографий из личного архива семьи Владислава Ардзинба и архива Музея Боевой Славы представили на выставке в честь 79-летия... 14.05.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 14 мая – Sputnik. Более 60 фотографий из личного архива семьи Владислава Ардзинба и архива Музея Боевой Славы представили на выставке в честь 79-летия первого президента Абхазии. В отдельном экспозиционном зале представлены личные документы и награды Ардзинба, национальная форма, подаренная добровольцем из Кабардино-Балкарии в честь инаугурации и тексты клинописи с хеттского языка, которые президент расшифровал с помощью фонетических особенностей абхазского языка. Самый крупный экспонат – личный автомобиль первого президента, выставленный у входа в музей. Владислав Ардзинба – первый президент Абхазии, историк, филолог, специалист по мифологии, культуре и истории древних народов Малой Азии, в частности хаттов и хеттов, доктор исторических наук, профессор, академик Академии наук Абхазии, Адыгской международной АН, лауреат международной Кондуровской премии. Герой Абхазии и кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени. Он родился 14 мая 1945 года. В 1990 году Владислав Ардзинба был избран председателем Верховного Совета Абхазии. С началом Отечественной войны он возглавил национально-освободительную борьбу народа Абхазии. 26 ноября 1994 года Ардзинба был избран президентом Абхазии, а 3 октября 1999 избран на второй президентский срок.Владислава Ардзинба не стало 4 марта 2010 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240514/lider-natsii-i-osnovatel-sovremennoy-abkhazii-pamyati-vladislava-ardzinba--1051063421.html
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владислав ардзинба, история, абхазия
владислав ардзинба, история, абхазия

Выставка фотографий Владислава Ардзинба открылась в Музее Боевой Славы

12:00 14.05.2024 (обновлено: 13:32 14.05.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукЭкспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба - Sputnik Абхазия, 1920, 14.05.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 14 мая – Sputnik. Более 60 фотографий из личного архива семьи Владислава Ардзинба и архива Музея Боевой Славы представили на выставке в честь 79-летия первого президента Абхазии.

Важные периоды жизни Ардзинба – студенческие времена, археологические раскопки, встречи с политическими деятелями, кадры периода Отечественной войны народа Абхазии, семейные фото – запечатлены на кадрах.

В отдельном экспозиционном зале представлены личные документы и награды Ардзинба, национальная форма, подаренная добровольцем из Кабардино-Балкарии в честь инаугурации и тексты клинописи с хеттского языка, которые президент расшифровал с помощью фонетических особенностей абхазского языка.
Владислав Ардзинба - Sputnik Абхазия, 1920, 14.05.2024
В Абхазии
Лидер нации и основатель современной Абхазии: памяти Владислава Ардзинба
09:00
Самый крупный экспонат – личный автомобиль первого президента, выставленный у входа в музей.
Владислав Ардзинба – первый президент Абхазии, историк, филолог, специалист по мифологии, культуре и истории древних народов Малой Азии, в частности хаттов и хеттов, доктор исторических наук, профессор, академик Академии наук Абхазии, Адыгской международной АН, лауреат международной Кондуровской премии. Герой Абхазии и кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени. Он родился 14 мая 1945 года.
© Sputnik / Томас ТхайцукЭкспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
© Sputnik / Томас ТхайцукЭкспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
© Sputnik / Томас ТхайцукЭкспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
© Sputnik / Томас ТхайцукЭкспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
© Sputnik / Томас ТхайцукЭкспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
© Sputnik / Томас ТхайцукЭкспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
© Sputnik / Томас ТхайцукЭкспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
© Sputnik / Томас ТхайцукЭкспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба - Sputnik Абхазия
8/11
© Sputnik / Томас Тхайцук
Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
© Sputnik / Томас ТхайцукЭкспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба - Sputnik Абхазия
9/11
© Sputnik / Томас Тхайцук
Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
© Sputnik / Томас ТхайцукЭкспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба - Sputnik Абхазия
10/11
© Sputnik / Томас Тхайцук
Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
© Sputnik / Томас ТхайцукЭкспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба - Sputnik Абхазия
11/11
© Sputnik / Томас Тхайцук
Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
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Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
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Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
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Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
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Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
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Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
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Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
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Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
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Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
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Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Экспозиция к дню рождения Владислава Ардзинба
В 1990 году Владислав Ардзинба был избран председателем Верховного Совета Абхазии. С началом Отечественной войны он возглавил национально-освободительную борьбу народа Абхазии. 26 ноября 1994 года Ардзинба был избран президентом Абхазии, а 3 октября 1999 избран на второй президентский срок.
Владислава Ардзинба не стало 4 марта 2010 года.
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