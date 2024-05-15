Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240515/gruppirovka-sever-osvobodila-naselennye-punkty-glubokoe-i-lukyantsy-kharkovskoy-oblasti-1051087538.html
Группировка "Север" освободила населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области
Группировка "Север" освободила населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области и продвинулись в глубину... 15.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-15T17:14+0300
2024-05-15T17:15+0300
военная спецоперация рф в донбассе
спецоперация
россия
украина
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/05/0e/1051077853_0:178:3007:1869_1920x0_80_0_0_30f3b26df648f26fdb75c64abb2fd459.jpg
СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области и продвинулись в глубину обороны противника, сообщило во вторник Министерство обороны РФ.Сводка Минобороны России:
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/05/0e/1051077853_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_280c4d0e7a8da4e32498447ed96f4b51.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спецоперация, россия, украина, министерство обороны рф
спецоперация, россия, украина, министерство обороны рф

Группировка "Север" освободила населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области

17:14 15.05.2024 (обновлено: 17:15 15.05.2024)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРабота САУ "Акация" 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО
Работа САУ Акация 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО - Sputnik Абхазия, 1920, 15.05.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области и продвинулись в глубину обороны противника, сообщило во вторник Министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также продвинулись в глубину обороны противника", – говорится в сводке военного ведомства.
Сводка Минобороны России:
Подразделениями группировки войск "Днепр" полностью освобожден населенный пункт Работино Запорожской области.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией поражены скопления живой силы и техники противника в 135 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 40 беспилотников, четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США, 12 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и "Точка-У", а также 45 реактивных снарядов HIMARS производства США, "Ураган" и "Ольха".
Всего с начала спецоперации уничтожено: 597 самолетов, 274 вертолета, 24086 беспилотных летательных аппаратов, 521 зенитный ракетный комплекс, 16035 танков и других боевых бронированных машин, 1299 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9595 орудий полевой артиллерии и минометов.

Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0