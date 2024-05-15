Группировка "Север" освободила населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области
17:14 15.05.2024 (обновлено: 17:15 15.05.2024)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРабота САУ "Акация" 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО
© Sputnik / Станислав Красильников/
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СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области и продвинулись в глубину обороны противника, сообщило во вторник Министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также продвинулись в глубину обороны противника", – говорится в сводке военного ведомства.
Сводка Минобороны России:
Подразделениями группировки войск "Днепр" полностью освобожден населенный пункт Работино Запорожской области.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией поражены скопления живой силы и техники противника в 135 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 40 беспилотников, четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США, 12 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и "Точка-У", а также 45 реактивных снарядов HIMARS производства США, "Ураган" и "Ольха".
Всего с начала спецоперации уничтожено: 597 самолетов, 274 вертолета, 24086 беспилотных летательных аппаратов, 521 зенитный ракетный комплекс, 16035 танков и других боевых бронированных машин, 1299 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9595 орудий полевой артиллерии и минометов.