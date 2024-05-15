https://sputnik-abkhazia.ru/20240515/minselkhoz-vydelil-38-tonn-kukuruzy-dlya-posadki-v-dvukh-rayonakh-abkhazii-1051080450.html
Минсельхоз выделил 38 тонн кукурузы для посадки в двух районах Абхазии
Минсельхоз выделил 38 тонн кукурузы для посадки в двух районах Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 15 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Минсельхоз Абхазии выделил по 19 тонн кукурузы для посадки в Гудаутском и Очамчырском районах Абхазии, рассказал... 15.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-15T09:00+0300
2024-05-15T09:00+0300
2024-05-15T09:00+0300
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СУХУМ, 15 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Минсельхоз Абхазии выделил по 19 тонн кукурузы для посадки в Гудаутском и Очамчырском районах Абхазии, рассказал замглавы ведомства Дмитрий Хагуш.По словам Хагуш, в Гудаутский район уже доставлено 19 тонн кукурузы для посева. В ближайшие дни столько же отправят в Очамчырский район. Руководство районов совместно с главами сел раздадут злак населению, в первую очередь - малоимущим семьям.
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очамчырский район, гудаутский район, сельское хозяйство, абхазия, кукуруза
очамчырский район, гудаутский район, сельское хозяйство, абхазия, кукуруза
Минсельхоз выделил 38 тонн кукурузы для посадки в двух районах Абхазии
СУХУМ, 15 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Минсельхоз Абхазии выделил по 19 тонн кукурузы для посадки в Гудаутском и Очамчырском районах Абхазии, рассказал замглавы ведомства Дмитрий Хагуш.
"В связи с прошлогодним плохим урожаем и проблемами, с которыми сталкивается население, по поручению президента Абхазии Аслана Бжания, Минсельхозу было поручено закупить посадочный материал кукурузы и передать двум районам", - отметил он.
По словам Хагуш, в Гудаутский район уже доставлено 19 тонн кукурузы для посева. В ближайшие дни столько же отправят в Очамчырский район.
Руководство районов совместно с главами сел раздадут злак населению, в первую очередь - малоимущим семьям.