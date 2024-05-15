https://sputnik-abkhazia.ru/20240515/takie-obstoyatelstva-o-nekhvatke-uchiteley-i-problemakh-v-sisteme-obrazovaniya-abkhazii-1051078864.html

Такие обстоятельства: о нехватке учителей и проблемах в системе образования Абхазии

Такие обстоятельства: о нехватке учителей и проблемах в системе образования Абхазии

Sputnik Абхазия

Как решается проблема нехватки учителей в школах Абхазии, каких именно педагогов не хватает, а также о месте и положении учителя в системе школьного... 15.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-15T11:32+0300

2024-05-15T11:32+0300

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Такие обстоятельства: Стороженко о нехватке учителей и проблемах системы образования Абхазии Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Стороженко о нехватке учителей и проблемах системы образования Абхазии

Как решается проблема нехватки учителей в школах Абхазии, каких именно педагогов не хватает, а также о месте и положении учителя в системе школьного образования, об этом в эфире радио Sputnik рассказала педагог и методист, заместитель директора очно-заочной школы Сухума Нина Стороженко.Абхазской системе образования не хватает порядка 600 человек, сказал на пресс-конференции глава Минпросвещения Инал Габлия. Он уточнил, что это касается как вакантных должностей, так и должностей, которые занимают непрофильные учителя.По мнению педагога Стороженко, чтобы молодые люди шли в педагогические профессии, в первую очередь необходимо поднимать авторитет и статус учителя. "Для того чтобы в учителя шли широко эрудированные, мотивированные люди, они должны понимать, что это наиважнейшая профессия в обществе", – сказала Стороженко.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия

подкасты, такие обстоятельства, учителя, школы, аудио