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Ежов о визите Путина в Пекин: символизирует тектонические сдвиги в мировой политике
Ежов о визите Путина в Пекин: символизирует тектонические сдвиги в мировой политике
Sputnik Абхазия
Детали встречи глав России и Китая в эфире радио Sputnik обсудили с политологом Дмитрием Ежовым. 16.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-16T15:13+0300
2024-05-16T15:13+0300
2024-05-16T15:13+0300
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Ежов о визите Путина в Пекин: символизирует тектонические сдвиги в мировой политике
Sputnik Абхазия
Ежов о визите Путина в Пекин: символизирует тектонические сдвиги в мировой политике
В Китае завершились переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Они продлились около двух с половиной часов. Всего было подписано десять документов о сотрудничестве между двумя странами. "Этот визит символизирует тектонические сдвиги в мировой политике, которые мы наблюдаем последние два с небольшим года. Это определенный вызов и сигнал Западу, в том числе США. Американские СМИ открыто заявляют, что этот визит — угроза гегемонии США. Китай остается одним из наших важнейших торговых партнеров. Большая часть расчетов производится в рублях и юанях — это свидетельство того, что происходит упадок гегемонии доллара", – отметил Ежов. Государственный визит Владимира Путина в Пекин продлится по 17 мая.
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подкасты, россия, китай, в мире, политика, аудио
подкасты, россия, китай, в мире, политика, аудио
Ежов о визите Путина в Пекин: символизирует тектонические сдвиги в мировой политике
Детали встречи глав России и Китая в эфире радио Sputnik обсудили с политологом Дмитрием Ежовым.
В Китае завершились переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Они продлились около двух с половиной часов. Всего было подписано десять документов о сотрудничестве между двумя странами.
"Этот визит символизирует тектонические сдвиги в мировой политике, которые мы наблюдаем последние два с небольшим года. Это определенный вызов и сигнал Западу, в том числе США. Американские СМИ открыто заявляют, что этот визит — угроза гегемонии США. Китай остается одним из наших важнейших торговых партнеров. Большая часть расчетов производится в рублях и юанях — это свидетельство того, что происходит упадок гегемонии доллара", – отметил Ежов.
Государственный визит Владимира Путина в Пекин продлится по 17 мая.