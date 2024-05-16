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Ежов о визите Путина в Пекин: символизирует тектонические сдвиги в мировой политике

Ежов о визите Путина в Пекин: символизирует тектонические сдвиги в мировой политике

Sputnik Абхазия

Детали встречи глав России и Китая в эфире радио Sputnik обсудили с политологом Дмитрием Ежовым. 16.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-16T15:13+0300

2024-05-16T15:13+0300

2024-05-16T15:13+0300

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Ежов о визите Путина в Пекин: символизирует тектонические сдвиги в мировой политике Sputnik Абхазия Ежов о визите Путина в Пекин: символизирует тектонические сдвиги в мировой политике

В Китае завершились переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Они продлились около двух с половиной часов. Всего было подписано десять документов о сотрудничестве между двумя странами. "Этот визит символизирует тектонические сдвиги в мировой политике, которые мы наблюдаем последние два с небольшим года. Это определенный вызов и сигнал Западу, в том числе США. Американские СМИ открыто заявляют, что этот визит — угроза гегемонии США. Китай остается одним из наших важнейших торговых партнеров. Большая часть расчетов производится в рублях и юанях — это свидетельство того, что происходит упадок гегемонии доллара", – отметил Ежов. Государственный визит Владимира Путина в Пекин продлится по 17 мая.

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