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Лекции, фотовыставки, стихи: какой будет ночь в музеях

Лекции, фотовыставки, стихи: какой будет ночь в музеях

Sputnik Абхазия

Ежегодная акция "Ночь в музее" пройдет в Абхазии в субботу, 18 мая. На пресс-конференции в Sputnik Абхазия представители музеев рассказали, какие сюрпризы ждут... 16.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-16T15:14+0300

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СУХУМ, 16 мая – Sputnik. В Сухуме в акции "Ночь в музее" примут участие Абхазский государственный музей, Музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба и Литературно-мемориальный музей Дмитрия Гулиа. В Абхазском госмузее с 11:00 будет представлена экспозиция, посвященная Александру Чачба-Шервашидзе, его личные вещи, кисти, портреты, пейзажи, графика. Отдел современности представит выставку к столетию бывшего директора музея Александра Тария, ветерана Великой Отечественной войны. В честь этого будут выставлены экспонаты, посвященные Битве за Кавказ, а также его книги, информация о трудовой деятельности. В Музее Боевой Славы день открытых дверей начнется с 12:00 и продлится до позднего вечера. Посетители смогут увидеть две фотовыставки – ко дню рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба и в честь первого министра обороны республики Владимира Аршба. В музее все еще открыта выставка памяти ветерана Великой Отечественной Войны Екатерины Синявской. Литературно-мемориальный музей Дмитрия Гулиа начнет акцию к 19:00. В этом году программа посвящена 150-летию писателя, акцент будет сделан на личной жизни, семье, потомках. К 21:00 начнется свободное чтение стихов, планируется выступление поэтов, литераторов, музыкантов и прочтение коротких лекций о жизни Гулиа.

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