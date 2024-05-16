Маслов о встрече Путина и Си Цзиньпина
12:09 16.05.2024 (обновлено: 12:26 16.05.2024)
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Востоковед Алексей Маслов в эфире радио Sputnik о встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине.
Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина завершились в Пекине.
Лидеры двух держав после переговоров подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
О значении этого визита в эфире радио Sputnik рассказал востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов.
"Особенность визита состоит в том, что он проходит сразу после того, как Блинкен посетил Китай. Причем не очень удачно — надавить на Си Цзиньпина ему не удалось. Потом Си Цзиньпин удачно для себя съездил в Европу, прежде всего, во Францию, где Макрон отыграл свою роль. Там все удалось для Китая хорошо. И, судя по всему, в ближайшее время намечаются, как минимум, онлайн переговоры между Байденом и Си Цзиньпином. И визит российского президента встраивается в общую стратегию развития Китая", – сказал Маслов.