Маслов о встрече Путина и Си Цзиньпина

"Особенность визита состоит в том, что он проходит сразу после того, как Блинкен посетил Китай. Причем не очень удачно — надавить на Си Цзиньпина ему не удалось. Потом Си Цзиньпин удачно для себя съездил в Европу, прежде всего, во Францию, где Макрон отыграл свою роль. Там все удалось для Китая хорошо. И, судя по всему, в ближайшее время намечаются, как минимум, онлайн переговоры между Байденом и Си Цзиньпином. И визит российского президента встраивается в общую стратегию развития Китая", – сказал Маслов.