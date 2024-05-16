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Память Сарии Лакоба почтили в Сухуме
Память Сарии Лакоба почтили в Сухуме
Sputnik Абхазия
Сария Лакоба, жена абхазского политического деятеля, революционера Нестора Лакоба, умерла от пыток в тбилисской тюрьме 16 мая 1939 года. 16.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-16T12:01+0300
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СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Память Сарии Лакоба, погибшей от пыток 85 лет назад, почтили в Сухуме. Общественные и политические деятели, представители Общественной палаты и Министерства культуры возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий. 16 мая 1939 года в тбилисской тюрьме умерла от пыток Сария Лакоба – жена Нестора Лакоба. Ей было всего 35 лет. После смерти мужа ее арестовали и объявили "врагом народа". Ее пытали, заставляя признаться, что Нестор Лакоба готовил заговор против Сталина. Однако женщина так и не предала своего мужа.
https://sputnik-abkhazia.ru/20191205/Vernost-navsegda-zhizn-i-smert-Sarii-Lakoba-1028936960.html
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абхазия, нестор лакоба, новости, возложение
Память Сарии Лакоба почтили в Сухуме
12:01 16.05.2024 (обновлено: 12:03 16.05.2024)
Сария Лакоба, жена абхазского политического деятеля, революционера Нестора Лакоба, умерла от пыток в тбилисской тюрьме 16 мая 1939 года.
СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Память Сарии Лакоба, погибшей от пыток 85 лет назад, почтили в Сухуме.
Общественные и политические деятели, представители Общественной палаты и Министерства культуры возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий.
16 мая 1939 года в тбилисской тюрьме умерла от пыток Сария Лакоба – жена Нестора Лакоба. Ей было всего 35 лет. После смерти мужа ее арестовали и объявили "врагом народа". Ее пытали, заставляя признаться, что Нестор Лакоба готовил заговор против Сталина. Однако женщина так и не предала своего мужа.