https://sputnik-abkhazia.ru/20240516/pamyat-sarii-lakoba-pochtili-v-sukhume-1051093265.html

Память Сарии Лакоба почтили в Сухуме

Память Сарии Лакоба почтили в Сухуме

Sputnik Абхазия

Сария Лакоба, жена абхазского политического деятеля, революционера Нестора Лакоба, умерла от пыток в тбилисской тюрьме 16 мая 1939 года. 16.05.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Память Сарии Лакоба, погибшей от пыток 85 лет назад, почтили в Сухуме. Общественные и политические деятели, представители Общественной палаты и Министерства культуры возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий. 16 мая 1939 года в тбилисской тюрьме умерла от пыток Сария Лакоба – жена Нестора Лакоба. Ей было всего 35 лет. После смерти мужа ее арестовали и объявили "врагом народа". Ее пытали, заставляя признаться, что Нестор Лакоба готовил заговор против Сталина. Однако женщина так и не предала своего мужа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20191205/Vernost-navsegda-zhizn-i-smert-Sarii-Lakoba-1028936960.html

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