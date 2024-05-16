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Посредник: Джопуа о развитии сельского хозяйства в Абхазии
Посредник: Джопуа о развитии сельского хозяйства в Абхазии
Sputnik Абхазия
Министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказал о состоянии дел в отрасли и об ожиданиях от нового сезона. 16.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-16T10:31+0300
2024-05-16T10:31+0300
2024-05-16T10:31+0300
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Посредник: Джопуа о развитии сельского хозяйства в Абхазии
Sputnik Абхазия
Посредник: Джопуа о развитии сельского хозяйства в Абхазии
Как сообщил Джопуа, на сегодняшний день вспахано около 20 процентов сельскохозяйственных площадей. Темпам работ помешали затяжные дожди. В июне селяне начнут посевную. В Абхазии на стадии согласования находится проект по запуску плодоовощехранилища. Этим занимается частный инвестор. Как сообщил глава Минсельхоза, нет никаких препятствий для того, чтобы осенью объект заработал, и тогда у селян начнут принимать продукцию. Подробности слушайте в подкасте.
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подкасты, посредник, абхазия, сельское хозяйство, минсельхоз, аудио
подкасты, посредник, абхазия, сельское хозяйство, минсельхоз, аудио
Посредник: Джопуа о развитии сельского хозяйства в Абхазии
Министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказал о состоянии дел в отрасли и об ожиданиях от нового сезона.
Как сообщил Джопуа, на сегодняшний день вспахано около 20 процентов сельскохозяйственных площадей. Темпам работ помешали затяжные дожди. В июне селяне начнут посевную.
В Абхазии на стадии согласования находится проект по запуску плодоовощехранилища. Этим занимается частный инвестор. Как сообщил глава Минсельхоза, нет никаких препятствий для того, чтобы осенью объект заработал, и тогда у селян начнут принимать продукцию.
Подробности слушайте в подкасте
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