https://sputnik-abkhazia.ru/20240516/posrednik-dzhopua-o-razvitii-selskogo-khozyaystva-v-abkhazii-1051086599.html

Посредник: Джопуа о развитии сельского хозяйства в Абхазии

Посредник: Джопуа о развитии сельского хозяйства в Абхазии

Sputnik Абхазия

Министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказал о состоянии дел в отрасли и об ожиданиях от нового сезона. 16.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-16T10:31+0300

2024-05-16T10:31+0300

2024-05-16T10:31+0300

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Посредник: Джопуа о развитии сельского хозяйства в Абхазии Sputnik Абхазия Посредник: Джопуа о развитии сельского хозяйства в Абхазии

Как сообщил Джопуа, на сегодняшний день вспахано около 20 процентов сельскохозяйственных площадей. Темпам работ помешали затяжные дожди. В июне селяне начнут посевную. В Абхазии на стадии согласования находится проект по запуску плодоовощехранилища. Этим занимается частный инвестор. Как сообщил глава Минсельхоза, нет никаких препятствий для того, чтобы осенью объект заработал, и тогда у селян начнут принимать продукцию. Подробности слушайте в подкасте.

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