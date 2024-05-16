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https://sputnik-abkhazia.ru/20240516/prazdnik-tantsa-festival-adzykh-1051101688.html
Праздник танца: фестиваль "Адзыхь"
Праздник танца: фестиваль "Адзыхь"
Sputnik Абхазия
XXVI Республиканский конкурс детско-юношеских хореографических коллективов Абхазии "Аӡыхь" ("Родничок") прошел в Абхазии с 15 по 16 мая. 16.05.2024, Sputnik Абхазия
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Во второй конкурсный день было представлено более 30 танцевальных номеров от коллективов из Гулрыпшского, Сухумского, Гудаутского районов и столицы. На сцене также выступил народный ансамбль адыгского танца "Шапсугия" из Сочи. Коллективы представляли танцы в номинациях "Танцы народов мира", "Абхазский народный танец", "Современный танец", "Эстрадный танец", "Стилизованный танец", "Сольный танец". Всего во второй день на сцене выступило около 15 коллективов.
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фото , фото, мультимедиа, абхазия
фото , фото, мультимедиа, абхазия

Праздник танца: фестиваль "Адзыхь"

20:54 16.05.2024 (обновлено: 21:32 16.05.2024)
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XXVI Республиканский конкурс детско-юношеских хореографических коллективов Абхазии "Аӡыхь" ("Родничок") прошел в Абхазии с 15 по 16 мая.
Во второй конкурсный день было представлено более 30 танцевальных номеров от коллективов из Гулрыпшского, Сухумского, Гудаутского районов и столицы. На сцене также выступил народный ансамбль адыгского танца "Шапсугия" из Сочи.
Коллективы представляли танцы в номинациях "Танцы народов мира", "Абхазский народный танец", "Современный танец", "Эстрадный танец", "Стилизованный танец", "Сольный танец". Всего во второй день на сцене выступило около 15 коллективов.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Танцевальный фестиваль "Адзыхь" прошел в Сухуме 15-16 мая.

Танцевальный фестиваль &quot;Адзыхь&quot; прошел в Сухуме 15-16 мая. - Sputnik Абхазия
1/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Танцевальный фестиваль "Адзыхь" прошел в Сухуме 15-16 мая.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Юные танцоры из районов Абхазии показали свои таланты в народных и современных танцах.

Юные танцоры из районов Абхазии показали свои таланты в народных и современных танцах. - Sputnik Абхазия
2/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Юные танцоры из районов Абхазии показали свои таланты в народных и современных танцах.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Более 15 коллективов выступили во второй день фестиваля.

Более 15 коллективов выступили во второй день фестиваля. - Sputnik Абхазия
3/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Более 15 коллективов выступили во второй день фестиваля.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Танцоры впечатляли зрителей техникой, харизмой и костюмами.

Танцоры впечатляли зрителей техникой, харизмой и костюмами. - Sputnik Абхазия
4/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Танцоры впечатляли зрителей техникой, харизмой и костюмами.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Немаловажно было показать пластичность и грацию.

Немаловажно было показать пластичность и грацию. - Sputnik Абхазия
5/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Немаловажно было показать пластичность и грацию.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В репертуаре ансамблей были старинные абхазские танцы.

В репертуаре ансамблей были старинные абхазские танцы. - Sputnik Абхазия
6/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

В репертуаре ансамблей были старинные абхазские танцы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Но и другие культуры коллективы стороной не обошли.

Но и другие культуры коллективы стороной не обошли. - Sputnik Абхазия
7/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Но и другие культуры коллективы стороной не обошли.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Девушки сверкали в ярких национальных нарядах.

Девушки сверкали в ярких национальных нарядах. - Sputnik Абхазия
8/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Девушки сверкали в ярких национальных нарядах.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Улыбки танцовщиц были видны даже самым последним рядам.

Улыбки танцовщиц были видны даже самым последним рядам. - Sputnik Абхазия
9/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Улыбки танцовщиц были видны даже самым последним рядам.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Овации срывали самые юные и одаренные танцоры.

Овации срывали самые юные и одаренные танцоры. - Sputnik Абхазия
10/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Овации срывали самые юные и одаренные танцоры.

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