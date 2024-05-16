Праздник танца: фестиваль "Адзыхь"

Во второй конкурсный день было представлено более 30 танцевальных номеров от коллективов из Гулрыпшского, Сухумского, Гудаутского районов и столицы. На сцене также выступил народный ансамбль адыгского танца "Шапсугия" из Сочи. Коллективы представляли танцы в номинациях "Танцы народов мира", "Абхазский народный танец", "Современный танец", "Эстрадный танец", "Стилизованный танец", "Сольный танец". Всего во второй день на сцене выступило около 15 коллективов.
XXVI Республиканский конкурс детско-юношеских хореографических коллективов Абхазии "Аӡыхь" ("Родничок") прошел в Абхазии с 15 по 16 мая.
Во второй конкурсный день было представлено более 30 танцевальных номеров от коллективов из Гулрыпшского, Сухумского, Гудаутского районов и столицы. На сцене также выступил народный ансамбль адыгского танца "Шапсугия" из Сочи.
Коллективы представляли танцы в номинациях "Танцы народов мира", "Абхазский народный танец", "Современный танец", "Эстрадный танец", "Стилизованный танец", "Сольный танец". Всего во второй день на сцене выступило около 15 коллективов.