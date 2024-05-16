https://sputnik-abkhazia.ru/20240516/rossiyskie-voyska-unichtozhili-sklad-khraneniya-bezekipazhnykh-katerov-vsu-1051094176.html

Российские войска уничтожили склад хранения безэкипажных катеров ВСУ

Российские войска уничтожили склад хранения безэкипажных катеров ВСУ

Sputnik Абхазия

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. 16.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-16T13:41+0300

2024-05-16T13:41+0300

2024-05-16T13:47+0300

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СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Вооруженные силы России уничтожили склад хранения безэкипажных катеров ВСУ. Кроме того, российские подразделения поразили пункт временной дислокации националистического формирования "Сонечко" ГУР МО Украины и иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 113 районах.Средствами противовоздушной обороны сбиты три самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, уничтожены 25 беспилотников, семь оперативно-тактических ракет ATACMS и "Точка-У", пять реактивных снарядов HIMARS и "Ольха", пять управляемых авиационных бомб Hammer, четыре противорадиолокационные ракеты HARM.Всего с начала спецоперации уничтожено: 600 самолетов, 274 вертолета, 24111 беспилотных летательных аппаратов, 521 зенитный ракетный комплекс, 16053 танка и других боевых бронемашин, 1300 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9607 орудий полевой артиллерии и минометов.

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2024

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