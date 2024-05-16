https://sputnik-abkhazia.ru/20240516/rossiyskie-voyska-unichtozhili-sklad-khraneniya-bezekipazhnykh-katerov-vsu-1051094176.html
Российские войска уничтожили склад хранения безэкипажных катеров ВСУ
Российские войска уничтожили склад хранения безэкипажных катеров ВСУ
Sputnik Абхазия
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. 16.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-16T13:41+0300
2024-05-16T13:41+0300
2024-05-16T13:47+0300
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СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Вооруженные силы России уничтожили склад хранения безэкипажных катеров ВСУ. Кроме того, российские подразделения поразили пункт временной дислокации националистического формирования "Сонечко" ГУР МО Украины и иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 113 районах.Средствами противовоздушной обороны сбиты три самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, уничтожены 25 беспилотников, семь оперативно-тактических ракет ATACMS и "Точка-У", пять реактивных снарядов HIMARS и "Ольха", пять управляемых авиационных бомб Hammer, четыре противорадиолокационные ракеты HARM.Всего с начала спецоперации уничтожено: 600 самолетов, 274 вертолета, 24111 беспилотных летательных аппаратов, 521 зенитный ракетный комплекс, 16053 танка и других боевых бронемашин, 1300 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9607 орудий полевой артиллерии и минометов.
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спецоперация, брифинг, новости
спецоперация, брифинг, новости
Российские войска уничтожили склад хранения безэкипажных катеров ВСУ
13:41 16.05.2024 (обновлено: 13:47 16.05.2024)
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Вооруженные силы России уничтожили склад хранения безэкипажных катеров ВСУ.
Кроме того, российские подразделения поразили пункт временной дислокации националистического формирования "Сонечко" ГУР МО Украины и иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 113 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты три самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, уничтожены 25 беспилотников, семь оперативно-тактических ракет ATACMS и "Точка-У", пять реактивных снарядов HIMARS и "Ольха", пять управляемых авиационных бомб Hammer, четыре противорадиолокационные ракеты HARM.
Всего с начала спецоперации уничтожено: 600 самолетов, 274 вертолета, 24111 беспилотных летательных аппаратов, 521 зенитный ракетный комплекс, 16053 танка и других боевых бронемашин, 1300 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9607 орудий полевой артиллерии и минометов.