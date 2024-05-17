https://sputnik-abkhazia.ru/20240517/abkhaziya-stala-samym-populyarnym-napravleniem-iz-vsekh-zarubezhnykh-poezdok-rossiyan--1051106270.html

Абхазия стала самым популярным направлением из всех зарубежных поездок россиян

Абхазия стала самым популярным направлением из всех зарубежных поездок россиян

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Абхазия — самое популярное направление из всех зарубежных поездок россиян в первом квартале 2024 года, это следует из статистики... 17.05.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Абхазия — самое популярное направление из всех зарубежных поездок россиян в первом квартале 2024 года, это следует из статистики Погранслужбы ФСБ России. За этот период республику посетили 899 тысяч человек. В пятерку, помимо Абхазии, вошли: Общее число зарубежных поездок россиян за четыре месяца этого года составило 5,3 миллиона, это почти на 9% больше, чем за тот же период 2023 года.

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