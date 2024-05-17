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Абхазия стала самым популярным направлением из всех зарубежных поездок россиян
Абхазия стала самым популярным направлением из всех зарубежных поездок россиян
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Абхазия — самое популярное направление из всех зарубежных поездок россиян в первом квартале 2024 года, это следует из статистики... 17.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-17T11:30+0300
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СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Абхазия — самое популярное направление из всех зарубежных поездок россиян в первом квартале 2024 года, это следует из статистики Погранслужбы ФСБ России. За этот период республику посетили 899 тысяч человек. В пятерку, помимо Абхазии, вошли: Общее число зарубежных поездок россиян за четыре месяца этого года составило 5,3 миллиона, это почти на 9% больше, чем за тот же период 2023 года.
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абхазия, россия, путешествия, отдых в абхазии
абхазия, россия, путешествия, отдых в абхазии
Абхазия стала самым популярным направлением из всех зарубежных поездок россиян
11:30 17.05.2024 (обновлено: 15:04 17.05.2024)
СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Абхазия — самое популярное направление из всех зарубежных поездок россиян в первом квартале 2024 года, это следует из статистики Погранслужбы ФСБ России.
За этот период республику посетили 899 тысяч человек.
В пятерку, помимо Абхазии, вошли:
Казахстан - 486,9 тысячи,
Общее число зарубежных поездок россиян за четыре месяца этого года составило 5,3 миллиона, это почти на 9% больше, чем за тот же период 2023 года.