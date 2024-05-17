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Бжания вручил ордена "Ахьдз-Апша" I, II и III степеней деятелям Абхазии
Бжания вручил ордена "Ахьдз-Апша" I, II и III степеней деятелям Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Аслан Бжания сегодня вручил ордена "Ахьдз-Апша" I, II и III степеней видным деятелям Абхазии, ученым, врачам и педагогам. 17.05.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Аслан Бжания сегодня вручил ордена "Ахьдз-Апша" I, II и III степеней видным деятелям Абхазии, ученым, врачам и педагогам.Государственной награды удостоились 67 человек.Орденом "Ахьдз-Апша" І степени награждены: Ордена "Ахьдз-Апша" ІІ степени удостоены: Орденом "Ахьдз-Апша" ІII степени награждены:
https://sputnik-abkhazia.ru/20190110/Gosudarstvennye-nagrady-Abkhazii-i-kak-ikh-pravilno-nosit-1026250847.html
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абхазия, ордена, общество
абхазия, ордена, общество

Бжания вручил ордена "Ахьдз-Апша" I, II и III степеней деятелям Абхазии

13:40 17.05.2024 (обновлено: 15:41 17.05.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукАслан Бжания сегодня вручает ордена "Ахьдз-Апша" I, II и III степеней видным деятелям Абхазии, ученым, врачам и педагогам.
Аслан Бжания сегодня вручает ордена Ахьдз-Апша I, II и III степеней видным деятелям Абхазии, ученым, врачам и педагогам. - Sputnik Абхазия, 1920, 17.05.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Аслан Бжания сегодня вручил ордена "Ахьдз-Апша" I, II и III степеней видным деятелям Абхазии, ученым, врачам и педагогам.
Как носить государственные награды Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 10.01.2019
В Абхазии
Государственные награды Абхазии и как их правильно носить
10 января 2019, 18:12
Государственной награды удостоились 67 человек.
Орденом "Ахьдз-Апша" І степени награждены:
Бебия Сергей Михайлович;
Озган Константин Константинович (посмертно).
Ордена "Ахьдз-Апша" ІІ степени удостоены:
Авидзба Алла Отаровна;
Авидзба Анатолий Мканович;
Гурджуа Валерий Тебович;
Зарандия Заур Чантович;
Капба Аделаида Леонтьевна;
Капба Руслан Хуанеевич.
Орденом "Ахьдз-Апша" ІII степени награждены:
Агрба Закан Алексеевич (посмертно);
Агумаа Лилия Шамильевна;
Акаба Юрий Григорьевич;
Ануа Амра Григорьевна;
Арлан Валерьян Викторович;
Арсалия Индира Артемовна;
Арчелия Анжела Алексеевна;
Аршба Давид Борисович;
Ахба Аслан Яковлевич;
Барциц Марина Мкановна;
Беляева Алла Ивановна;
Бжания Владимир Тишович;
Бжинава Давид Онериевич;
Бигуаа Валерий Левардович;
Габуния Джума Мхазович;
Гагулия Тамара Ионовна;
Гаргулия Лали Тамазиевна;
Герхелия Нона Константиновна;
Гицба Левантий Борисович;
Гулия Херсина Херсоновна;
Гуния Астамур Карбеевич;
Дащян Левон Вагаршакович;
Еник Григорий Ражденович;
3антария Валерий Кезбеевич;
3антария Жанна Джотовна;
3антария Дамей Чичикович;
3антария Мимоза Платоновна;
Зарандия Лариса Борисовна;
Кайтан Анри Русланович;
Кайтан Тимур Давидович (посмертно);
Качарава Ирма Михайловна;
Киут Валерьян Николаевич (посмертно);
Кишмария Мадонна Карбеевна;
Конджария Майя Александровна;
Лагвилава Юрий Григорьевич;
Лагулаа Анатолий Ианкович;
Лакоба Сария Дауровна;
Ласурия Этери Викторовна;
Матуа Алиса Зауровна;
Минджия Цаква Эрастовна;
Отырба Людмила Аслановна;
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