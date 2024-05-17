https://sputnik-abkhazia.ru/20240517/bzhaniya-vruchil-ordena-akhdz-apsha-i-ii-i-iii-stepeney-vidnym-deyatelyam-abkhazii-1051107315.html

Бжания вручил ордена "Ахьдз-Апша" I, II и III степеней деятелям Абхазии

Бжания вручил ордена "Ахьдз-Апша" I, II и III степеней деятелям Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Аслан Бжания сегодня вручил ордена "Ахьдз-Апша" I, II и III степеней видным деятелям Абхазии, ученым, врачам и педагогам. 17.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-17T13:40+0300

2024-05-17T13:40+0300

2024-05-17T15:41+0300

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СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Аслан Бжания сегодня вручил ордена "Ахьдз-Апша" I, II и III степеней видным деятелям Абхазии, ученым, врачам и педагогам.Государственной награды удостоились 67 человек.Орденом "Ахьдз-Апша" І степени награждены: Ордена "Ахьдз-Апша" ІІ степени удостоены: Орденом "Ахьдз-Апша" ІII степени награждены:

https://sputnik-abkhazia.ru/20190110/Gosudarstvennye-nagrady-Abkhazii-i-kak-ikh-pravilno-nosit-1026250847.html

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