Бжания вручил ордена "Ахьдз-Апша" I, II и III степеней деятелям Абхазии
13:40 17.05.2024 (обновлено: 15:41 17.05.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукАслан Бжания сегодня вручает ордена "Ахьдз-Апша" I, II и III степеней видным деятелям Абхазии, ученым, врачам и педагогам.
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Аслан Бжания сегодня вручил ордена "Ахьдз-Апша" I, II и III степеней видным деятелям Абхазии, ученым, врачам и педагогам.
10 января 2019, 18:12
Государственной награды удостоились 67 человек.
Орденом "Ахьдз-Апша" І степени награждены:
Бебия Сергей Михайлович;
Озган Константин Константинович (посмертно).
Ордена "Ахьдз-Апша" ІІ степени удостоены:
Авидзба Алла Отаровна;
Авидзба Анатолий Мканович;
Гурджуа Валерий Тебович;
Зарандия Заур Чантович;
Капба Аделаида Леонтьевна;
Капба Руслан Хуанеевич.
Орденом "Ахьдз-Апша" ІII степени награждены:
Агрба Закан Алексеевич (посмертно);
Агумаа Лилия Шамильевна;
Акаба Юрий Григорьевич;
Ануа Амра Григорьевна;
Арлан Валерьян Викторович;
Арсалия Индира Артемовна;
Арчелия Анжела Алексеевна;
Аршба Давид Борисович;
Ахба Аслан Яковлевич;
Барциц Марина Мкановна;
Беляева Алла Ивановна;
Бжания Владимир Тишович;
Бжинава Давид Онериевич;
Бигуаа Валерий Левардович;
Габуния Джума Мхазович;
Гагулия Тамара Ионовна;
Гаргулия Лали Тамазиевна;
Герхелия Нона Константиновна;
Гицба Левантий Борисович;
Гулия Херсина Херсоновна;
Гуния Астамур Карбеевич;
Дащян Левон Вагаршакович;
Еник Григорий Ражденович;
3антария Валерий Кезбеевич;
3антария Жанна Джотовна;
3антария Дамей Чичикович;
3антария Мимоза Платоновна;
Зарандия Лариса Борисовна;
Кайтан Анри Русланович;
Кайтан Тимур Давидович (посмертно);
Качарава Ирма Михайловна;
Киут Валерьян Николаевич (посмертно);
Кишмария Мадонна Карбеевна;
Конджария Майя Александровна;
Лагвилава Юрий Григорьевич;
Лагулаа Анатолий Ианкович;
Лакоба Сария Дауровна;
Ласурия Этери Викторовна;
Матуа Алиса Зауровна;
Минджия Цаква Эрастовна;
Отырба Людмила Аслановна;
Папба Цицина Султановна;
Пипия Инга Шалвовна;
Сакания Сурам Михайлович;
Тарба Иван Дорофеевич;
Тарба Изабелла Иродовна;
Таркил Нелли Аркадьевна;
Тванба Руслан Рауфович;
Хагуш Раиса Арутовна;
Халбад Нонна Викторовна;
Хварцкия Яна Анатольевна;
Хватландзия Джульетта Иликовна;
Хурхумал Шазина Родиковна;
Царгуш Эльвира Владимировна;
Цушба Валентина Шаибовна;
Чкадуа Ламара Акиповна;
Чолария Борис Шаликович;
Чубукова Лада Владимировна;
Шамба Хухут Арсентьевич.