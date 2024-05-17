https://sputnik-abkhazia.ru/20240517/glavnyy-chetverg-adleyba-o-sotsialnoy-politike-v-gale--1051096038.html

Главный четверг: Адлейба о социальной политике в Гале

Главный четверг: Адлейба о социальной политике в Гале

Sputnik Абхазия

О том, как в Галском районе решаются социальные вопросы, в программе "Главный четверг" на радио Sputnik рассказал первый замглавы администрации района Дмитрий... 17.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-17T12:30+0300

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Главный четверг: Адлейба о социальной политике в Гале Sputnik Абхазия Главный четверг: Адлейба о социальной политике в Гале

Дмитрий Адлейба по совместительству также является начальником управления городского хозяйства Гала. О том, как в городе утилизируют бытовые отходы, как решают проблему бродячих животных, как обстоят дела с водоснабжением, а также о туристических маршрутах в самом восточном районе Абхазии, слушайте в нашем подкасте.

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