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Главный четверг: Адлейба о социальной политике в Гале
Главный четверг: Адлейба о социальной политике в Гале
Sputnik Абхазия
О том, как в Галском районе решаются социальные вопросы, в программе "Главный четверг" на радио Sputnik рассказал первый замглавы администрации района Дмитрий... 17.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-17T12:30+0300
2024-05-17T12:30+0300
2024-05-17T12:30+0300
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Главный четверг: Адлейба о социальной политике в Гале
Sputnik Абхазия
Главный четверг: Адлейба о социальной политике в Гале
Дмитрий Адлейба по совместительству также является начальником управления городского хозяйства Гала. О том, как в городе утилизируют бытовые отходы, как решают проблему бродячих животных, как обстоят дела с водоснабжением, а также о туристических маршрутах в самом восточном районе Абхазии, слушайте в нашем подкасте.
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подкасты, главный четверг, абхазия, гал, аудио
подкасты, главный четверг, абхазия, гал, аудио
Главный четверг: Адлейба о социальной политике в Гале
О том, как в Галском районе решаются социальные вопросы, в программе "Главный четверг" на радио Sputnik рассказал первый замглавы администрации района Дмитрий Адлейба.
Дмитрий Адлейба по совместительству также является начальником управления городского хозяйства Гала.
О том, как в городе утилизируют бытовые отходы, как решают проблему бродячих животных, как обстоят дела с водоснабжением, а также о туристических маршрутах в самом восточном районе Абхазии, слушайте в нашем подкасте.