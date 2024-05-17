https://sputnik-abkhazia.ru/20240517/gvindzhiya-rasskazal-v-chem-sila-abkhazskoy-diplomatii-1051106436.html

Гвинджия рассказал, в чем сила абхазской дипломатии

Гвинджия рассказал, в чем сила абхазской дипломатии

Sputnik Абхазия

О том, какой путь прошла абхазская дипломатия, о сотрудничестве и роли российских коллег, в чем видит силу дипломатии своей страны, в эфире радио Sputnik в... 17.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-17T16:18+0300

2024-05-17T16:18+0300

2024-05-17T16:18+0300

радио

абхазия

мид абхазии

дипломатия

россия

признание

сирия

венесуэла

никарагуа

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Взаимный интерес: Гвинджия об абхазской дипломатии и взаимодействии с коллегами Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Гвинджия об абхазской дипломатии и взаимодействии с коллегами

О том, какой путь прошла абхазская дипломатия, о сотрудничестве и роли российских коллег, в чем видит силу дипломатии своей страны, в эфире радио Sputnik в программе "Взаимный интерес" рассказал бывший министр иностранных дел Абхазии, советник президента по международным делам Максим Гвинджия.17 мая 1993 года было создано Министерство иностранных дел Республики Абхазия. Внешнеполитическое ведомство формировалось и развивалось в непростых условиях.Абхазская дипломатия может гордиться тем, что у страны сегодня официальные и действующие посольства в России, Венесуэле, Никарагуа, Сирии, заметил Гвинджия."Мы прошли невероятный путь, если посмотреть назад. Не знаю, откуда было столько сил. Посмотрите на нынешние конфликты и как там идет переговорный процесс", – сказал Гвинджия.Он отметил роль российских коллег в налаживании контактов, расширении международного признания Абхазии, после того как независимость республики в августе 2008 года была признана Российской Федерацией."Мы сегодня говорим о дружбе и сотрудничество с российским МИДом, но нельзя не упомянуть, конечно, наших коллег из Венесуэлы, Никарагуа, Сирии. Есть и другие страны, с которыми мы заключили дипломатические связи, но там нет такого активного взаимодействия. А вот с этими странами, которые я перечислил, очень активное взаимодействие", – уточнил Гвинджия.Признание суверенитета страны – не всегда залог успешного его развития, уверен Гвинджия. По его наблюдениям, существует немало государств, которые признаны мировым сообществом, но их жители живут бедно и несчастны. Есть и противоположные примеры, когда стране удалось добиться стабильности и экономического успеха без мирового признания. По словам Гвинджия, у Абхазии важное стратегическое, географическое расположение, которое позволяет развивать множество экономических направлений.Одним из важных преимуществ дипломатической школы той или иной страны, основополагающим, Гвинджия назвал менталитет народа, его поведение. Абхазский код, по его словам, изначально содержит элементы дипломатии и помогает работе внешнеполитического ведомства."Сила в том, что мы любим нашу родину, уважаем старших, любим детей и ценим традиции. Когда мы приезжаем в другую страну, там тоже уважаем старших, ценим их традиции и любим детей. Думаю, это тоже играет важную роль", – сказал Гвинджия.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

абхазия

россия

сирия

венесуэла

никарагуа

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абхазия, мид абхазии, дипломатия, россия, признание, сирия, венесуэла, никарагуа, аудио