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Мерцхулава: KazanForum будет способствовать укреплению отношений Абхазии со странами ОИС
Мерцхулава: KazanForum будет способствовать укреплению отношений Абхазии со странами ОИС
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СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Форум "Россия – Исламский мир: KazanForum" будет способствовать укреплению отношений Абхазии со странами-участницами Организации... 17.05.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Форум "Россия – Исламский мир: KazanForum" будет способствовать укреплению отношений Абхазии со странами-участницами Организации исламского сотрудничества, сказала глава абхазской делегации президент ТПП Тамила Мерцхулава. По ее словам, контакты с ОИС позволят обсуждать вопросы сотрудничества и реализацию совместных проектов, организовать презентацию экономических возможностей и инвестиционного потенциала Абхазии. KazanForum продлится до 19 мая. В нем участвуют 20 руководителей зарубежных ТПП и около 100 руководителей российских региональных палат.
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абхазия, тпп абхазии, россия, казань, торговля, экономика
абхазия, тпп абхазии, россия, казань, торговля, экономика
Мерцхулава: KazanForum будет способствовать укреплению отношений Абхазии со странами ОИС
СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Форум "Россия – Исламский мир: KazanForum" будет способствовать укреплению отношений Абхазии со странами-участницами Организации исламского сотрудничества, сказала глава абхазской делегации президент ТПП Тамила Мерцхулава.
По ее словам, контакты с ОИС позволят обсуждать вопросы сотрудничества и реализацию совместных проектов, организовать презентацию экономических возможностей и инвестиционного потенциала Абхазии.
"Для Абхазии стратегически важно укрепление торгово-экономических связей с регионами России, особенно в части взаимодействия малого и среднего предпринимательства. Более того, в каждом регионе есть точки притяжения для развития и защиты бизнеса. Нам крайне важна поддержка российской Торгово-промышленной палаты, которая дала нам возможность налаживать экономические отношения со всеми дружественными по отношению к ней странами", – приводит слова Мерцхулава пресс-служба ТПП.
KazanForum продлится до 19 мая. В нем участвуют 20 руководителей зарубежных ТПП и около 100 руководителей российских региональных палат.