Мерцхулава: KazanForum будет способствовать укреплению отношений Абхазии со странами ОИС

"Для Абхазии стратегически важно укрепление торгово-экономических связей с регионами России, особенно в части взаимодействия малого и среднего предпринимательства. Более того, в каждом регионе есть точки притяжения для развития и защиты бизнеса. Нам крайне важна поддержка российской Торгово-промышленной палаты, которая дала нам возможность налаживать экономические отношения со всеми дружественными по отношению к ней странами", – приводит слова Мерцхулава пресс-служба ТПП.