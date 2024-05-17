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Проблемы и решения: Дмитрий Адлейба рассказал об обстановке в Галском районе
Проблемы и решения: Дмитрий Адлейба рассказал об обстановке в Галском районе
Sputnik Абхазия
Первый замглавы администрации Галского района Дмитрий Адлейба рассказал о том, какие существуют проблемы в муниципалитете и как их решают, в студии радио... 17.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-17T13:30+0300
2024-05-17T13:30+0300
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В последние годы в Галском районе развивается туристическая индустрия. По мнению первого замглавы администрации Галского района Дмитрий Адлейба, во многом это связано с улучшением криминагенной обстановки и открытию новых туристических маршрутов.Все еще актуальными остаются вопросы водоснабжения на территории муниципалитета, вывоза мусора, ситуации на полигоне бытовых отходов в селе Щащикуара.Обсуждения этих проблем в администрации Галского района ведутся постоянно, но успех на решение задачи собственными силами минимален.Не менее серьезной проблемой Адлейба назвал загрязнение рек в районе. Депутаты собрания предложили установить штраф за выброс мусора в неположенных местах, но существуют сложности с выявлением людей, которые создают эту проблему.Адлейба не отрицает, что Галский район недостаточно оснащен мусорными контейнерами и испытывает нехватку техники по их обслуживанию. Всего в Гале 147 небольших контейнеров и одна старая спецтехника. Больших контейнеров около 40, в том числе они установлены в селах.Что касается электроэнергии в Галском районе, рассказал Адлейба, благодаря замене всех старых осветительных приборов на энергосберегающие, удалось в 10 раз сократить затраты на оплату электричества. Потрачено на эту задачу было 500 тысяч рублей.
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видео, мультимедиа, абхазия, галский район, видео
Проблемы и решения: Дмитрий Адлейба рассказал об обстановке в Галском районе
13:30 17.05.2024 (обновлено: 16:12 17.05.2024)
Первый замглавы администрации Галского района Дмитрий Адлейба рассказал о том, какие существуют проблемы в муниципалитете и как их решают, в студии радио Sputnik Абхазия.
В последние годы в Галском районе развивается туристическая индустрия. По мнению первого замглавы администрации Галского района Дмитрий Адлейба, во многом это связано с улучшением криминагенной обстановки и открытию новых туристических маршрутов.
Все еще актуальными остаются вопросы водоснабжения на территории муниципалитета, вывоза мусора, ситуации на полигоне бытовых отходов в селе Щащикуара.
Обсуждения этих проблем в администрации Галского района ведутся постоянно, но успех на решение задачи собственными силами минимален.
Не менее серьезной проблемой Адлейба назвал загрязнение рек в районе. Депутаты собрания предложили установить штраф за выброс мусора в неположенных местах, но существуют сложности с выявлением людей, которые создают эту проблему.
Адлейба не отрицает, что Галский район недостаточно оснащен мусорными контейнерами и испытывает нехватку техники по их обслуживанию. Всего в Гале 147 небольших контейнеров и одна старая спецтехника. Больших контейнеров около 40, в том числе они установлены в селах.
Что касается электроэнергии в Галском районе, рассказал Адлейба, благодаря замене всех старых осветительных приборов на энергосберегающие, удалось в 10 раз сократить затраты на оплату электричества. Потрачено на эту задачу было 500 тысяч рублей.