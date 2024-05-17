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https://sputnik-abkhazia.ru/20240517/proshloe-i-nastoyaschee-gvindzhiya-rasskazal-o-periodakh-razvitiya-abkhazskoy-diplomatii-1051109567.html
Прошлое и настоящее: Гвинджия рассказал о периодах развития абхазской дипломатии
Прошлое и настоящее: Гвинджия рассказал о периодах развития абхазской дипломатии
Sputnik Абхазия
День дипломатического работника ежегодно отмечается в Республике Абхазии 17 мая. 17.05.2024, Sputnik Абхазия
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Министерство иностранных дел Абхазии было учреждено 17 мая 1993 года. Советник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия рассказал в студии радио Sputnik о том, насколько было важным учреждение такого ведомства, особенно в послевоенное время, какой путь становления прошел МИД страны и какая сегодня ведется работа.В частности, Гвинджия назвал важной вехой в истории Абхазии учреждение внешнеполитического ведомства республики.Гвинджия напомнил, что главами абхазского МИДа за три последних десятилетия были Саид Таркил, Сократ Джинджолия, Леонид Лакербая, Константин Озган, Сергей Шамба, Георгий Отырба, Игорь Ахба, затем он сам, а после Вячеслав Чирикба, Даур Кове, Инал Ардзинба.Абхазским дипломатам приходилось защищать позиции своей страны на международной арене в сложных условиях, и для достижения своих целей они были вынуждены прилагать большие усилия.
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видео, мультимедиа, мид абхазии, абхазия, политика, видео
видео, мультимедиа, мид абхазии, абхазия, политика, видео

Прошлое и настоящее: Гвинджия рассказал о периодах развития абхазской дипломатии

18:10 17.05.2024 (обновлено: 18:43 17.05.2024)
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День дипломатического работника ежегодно отмечается в Республике Абхазии 17 мая.
Министерство иностранных дел Абхазии было учреждено 17 мая 1993 года. Советник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия рассказал в студии радио Sputnik о том, насколько было важным учреждение такого ведомства, особенно в послевоенное время, какой путь становления прошел МИД страны и какая сегодня ведется работа.
В частности, Гвинджия назвал важной вехой в истории Абхазии учреждение внешнеполитического ведомства республики.
Гвинджия напомнил, что главами абхазского МИДа за три последних десятилетия были Саид Таркил, Сократ Джинджолия, Леонид Лакербая, Константин Озган, Сергей Шамба, Георгий Отырба, Игорь Ахба, затем он сам, а после Вячеслав Чирикба, Даур Кове, Инал Ардзинба.
Абхазским дипломатам приходилось защищать позиции своей страны на международной арене в сложных условиях, и для достижения своих целей они были вынуждены прилагать большие усилия.
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