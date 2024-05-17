https://sputnik-abkhazia.ru/20240517/pyataya-stranovaya-konferentsiya-organizatsiy-russkikh-sootechestvennikov-proshla-v-sukhume-1051105196.html

Пятая страновая конференция организаций русских соотечественников прошла в Сухуме

Пятая страновая конференция организаций русских соотечественников прошла в Сухуме

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 17 мая – Sputnik. Пятая страновая конференция организаций русских соотечественников "Единство соотечественников — залог развития" открылась в Сухуме, в... 17.05.2024, Sputnik Абхазия

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абхазия

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СУХУМ, 17 мая – Sputnik. Пятая страновая конференция организаций русских соотечественников "Единство соотечественников — залог развития" открылась в Сухуме, в ней принимают участие более 100 делегатов.По словам председателя КСОРС Олега Юрченко, за три года существования организации было проведено более 200 мероприятий. Главные достижения:

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