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Пятая страновая конференция организаций русских соотечественников прошла в Сухуме
Пятая страновая конференция организаций русских соотечественников прошла в Сухуме
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 17 мая – Sputnik. Пятая страновая конференция организаций русских соотечественников "Единство соотечественников — залог развития" открылась в Сухуме, в... 17.05.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 мая – Sputnik. Пятая страновая конференция организаций русских соотечественников "Единство соотечественников — залог развития" открылась в Сухуме, в ней принимают участие более 100 делегатов.По словам председателя КСОРС Олега Юрченко, за три года существования организации было проведено более 200 мероприятий. Главные достижения:
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Пятая страновая конференция организаций русских соотечественников прошла в Сухуме
14:43 17.05.2024 (обновлено: 15:27 17.05.2024)
СУХУМ, 17 мая – Sputnik. Пятая страновая конференция организаций русских соотечественников "Единство соотечественников — залог развития" открылась в Сухуме, в ней принимают участие более 100 делегатов.
По словам председателя КСОРС Олега Юрченко, за три года существования организации было проведено более 200 мероприятий.
создан стабильный актив из 15 организаций;
работает правовой центр КСОРС;
создано несколько площадок в районах Абхазии, где можно проводить массовые мероприятия;
работает объединение российских артистов Абхазии, киноклуб;
создана рабочая группа по созданию реестра памятников и мемориалов ВОВ;
КСОРС зарегистрирован в Минюсте Абхазии как юридическое лицо;
Всемирный координационный совет впервые в истории взял КСОРС Абхазии в свой состав.