https://sputnik-abkhazia.ru/20240518/bulakh-ob-urovne-servisa-v-abkhazii-mozhno-spokoyno-rekomendovat--1051104402.html
Булах об уровне сервиса в Абхазии: можно спокойно рекомендовать
Булах об уровне сервиса в Абхазии: можно спокойно рекомендовать
Sputnik Абхазия
Для российских журналистов перед стартом сезона был организован пресс-тур в Абхазии, чтобы познакомить с достопримечательностями республики и показать... 18.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-18T12:53+0300
2024-05-18T12:53+0300
2024-05-18T12:53+0300
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Булах об уровне сервиса в Абхазии: можно спокойно рекомендовать
Sputnik Абхазия
Булах об уровне сервиса в Абхазии: можно спокойно рекомендовать
Для российских журналистов перед стартом сезона был организован пресс-тур в Абхазии, чтобы познакомить с достопримечательностями республики и показать потенциал. Коммерческий директор Национального туроператора "Алеан" Оксана Булах в эфире радио Sputnik рассказала о том, как прошел пресс-тур и какие ожидания от турсезона в Абхазии у российских туроператоров.Именно журналистов мы привезли впервые, и очень рада, что мы это сделали, как оказалось, даже те, которые были когда-то в Абхазии, сказали, что страна стала невероятным открытием, сказала Булах в эфире радио."Я считаю, что Абхазия очень сильно поменялась, если сравнивать даже с тем, что было пять лет тому назад, изменения глобальные. И речь не о том, что постоянно появляются новые отели, новые объекты показа, я говорю о том, что самое важное для клиента – меняется понимание сервиса. Понятно, что в лучших традициях Абхазии гостеприимство на первом месте. Но гостеприимство и сервис – немного разные вещи. Мы видели уровень сотрудников в отелях, это уже уровень, который от чистой души можно рекомендовать клиентам, которые посетили не только российские курорты, но вплоть и другие страны", – сказала Булах.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Sputnik Абхазия
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, туризм, отдых в абхазии, отдых у моря, отдых на побережье, аудио
подкасты, туризм, отдых в абхазии, отдых у моря, отдых на побережье, аудио
Для российских журналистов перед стартом сезона был организован пресс-тур в Абхазии, чтобы познакомить с достопримечательностями республики и показать потенциал. Коммерческий директор Национального туроператора "Алеан" Оксана Булах в эфире радио Sputnik рассказала о том, как прошел пресс-тур и какие ожидания от турсезона в Абхазии у российских туроператоров.
Именно журналистов мы привезли впервые, и очень рада, что мы это сделали, как оказалось, даже те, которые были когда-то в Абхазии, сказали, что страна стала невероятным открытием, сказала Булах в эфире радио.
"Я считаю, что Абхазия очень сильно поменялась, если сравнивать даже с тем, что было пять лет тому назад, изменения глобальные. И речь не о том, что постоянно появляются новые отели, новые объекты показа, я говорю о том, что самое важное для клиента – меняется понимание сервиса. Понятно, что в лучших традициях Абхазии гостеприимство на первом месте. Но гостеприимство и сервис – немного разные вещи. Мы видели уровень сотрудников в отелях, это уже уровень, который от чистой души можно рекомендовать клиентам, которые посетили не только российские курорты, но вплоть и другие страны", – сказала Булах.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.