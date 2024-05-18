https://sputnik-abkhazia.ru/20240518/krasnodarskie-tamozhenniki-presekli-vvoz-krupnoy-tabachnoy-kontrabandy-iz-abkhazii-v-rossiyu--1051117283.html

Краснодарские таможенники пресекли ввоз крупной табачной контрабанды из Абхазии в Россию

Краснодарские таможенники пресекли ввоз крупной табачной контрабанды из Абхазии в Россию

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Краснодарские таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию из Абхазии около 800 пачек контрабандных сигарет, об этом сообщила... 18.05.2024, Sputnik Абхазия

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абхазия

россия

таможня

контрабанда

сигареты

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СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Краснодарские таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию из Абхазии около 800 пачек контрабандных сигарет, об этом сообщила пресс-служба таможни.Машину "Ауди А4", следовавшую из Абхазии, остановили таможенники и сотрудники краевого Погрануправления ФСБ России.Товар произведен в ОАЭ, перевозился без российских акцизных марок и специальной маркировки. Машина и сигареты изъяты.

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абхазия, россия, таможня, контрабанда, сигареты