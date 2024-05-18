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Краснодарские таможенники пресекли ввоз крупной табачной контрабанды из Абхазии в Россию
Краснодарские таможенники пресекли ввоз крупной табачной контрабанды из Абхазии в Россию
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Краснодарские таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию из Абхазии около 800 пачек контрабандных сигарет, об этом сообщила... 18.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-18T10:20+0300
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контрабанда
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СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Краснодарские таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию из Абхазии около 800 пачек контрабандных сигарет, об этом сообщила пресс-служба таможни.Машину "Ауди А4", следовавшую из Абхазии, остановили таможенники и сотрудники краевого Погрануправления ФСБ России.Товар произведен в ОАЭ, перевозился без российских акцизных марок и специальной маркировки. Машина и сигареты изъяты.
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абхазия, россия, таможня, контрабанда, сигареты
абхазия, россия, таможня, контрабанда, сигареты
Краснодарские таможенники пресекли ввоз крупной табачной контрабанды из Абхазии в Россию
10:20 18.05.2024 (обновлено: 11:45 18.05.2024)
СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Краснодарские таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию из Абхазии около 800 пачек контрабандных сигарет, об этом сообщила пресс-служба таможни.
Машину "Ауди А4", следовавшую из Абхазии, остановили таможенники и сотрудники краевого Погрануправления ФСБ России.
"При досмотре автомобиля во всех его четырех колесах под дисками, в полостях шин были обнаружены сигареты", - рассказал начальник таможенного поста "Адлер" Алексей Быков.
Товар произведен в ОАЭ, перевозился без российских акцизных марок и специальной маркировки. Машина и сигареты изъяты.