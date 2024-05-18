https://sputnik-abkhazia.ru/20240518/priem-v-vuzy-rossii-v-etom-godu-proydet-po-nyneshney-sisteme-vysshego-obrazovaniya-1051116755.html

Прием в вузы России в этом году пройдет по нынешней системе высшего образования

Прием в вузы России в этом году пройдет по нынешней системе высшего образования

Sputnik Абхазия

Глава ведомства Валерий Фальков заявил, что термина "бакалавр" в системе российского высшего образования с 2025 года не будет. Будет высшее и высшее... 18.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-18T11:00+0300

2024-05-18T11:00+0300

2024-05-18T11:31+0300

образование

россия

студенты

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СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Приемная кампания 2024/25 учебного года в российские вузы пройдет по нынешней системе высшего образования с возможностью поступления на бакалавриат, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.В дальнейшем студентам предоставят возможность завершить обучение по той образовательной программе, на которую они поступили. При этом бакалаврские дипломы вузов в дальнейшем будут признаваться наряду с дипломами нового образца.Уточняется, что одновременно с этим по Указу президента РФ на базе шести вузов реализуется пилотный проект, направленный на изменение уровней профессионального образования. В рамках него возможно поступление на программы базового высшего и специализированного высшего образования.

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Sputnik Абхазия

образование, россия, студенты