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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240518/rossiyskie-voyska-osvobodili-selo-staritsa-v-kharkovskoy-oblasti-1051119469.html
Российские войска освободили село Старица в Харьковской области
Российские войска освободили село Старица в Харьковской области
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Российские войска освободили село Старица в Харьковской области и продолжают наступление, сообщило Министерство обороны. 18.05.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Российские войска освободили село Старица в Харьковской области и продолжают наступление, сообщило Министерство обороны."Подразделениями группировки войск "Север" в результате активных действий освобожден населенный пункт Старица Харьковской области и продолжено продвижение в глубину обороны противника", — говорится в сводке.Три села — Избицкое, Старица и Бугроватка — образуют важный рубеж обороны ВСУ. Если российским войскам удастся вклиниться здесь, это позволит изолировать Волчанск, после чего дни украинского гарнизона в городе будут сочтены.Кроме того, группировка нанесла поражение живой силе и технике 106-й, 113-й, 129-й бригад теробороны в районах поселков Ветеринарное, Мирополье (Харьковская область) и Локня (Сумская область). За сутки бойцы отразили четыре контратаки штурмовиков 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах Липцов, Тихого и Воланска.Сводка Минобороны России:
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина

Российские войска освободили село Старица в Харьковской области

15:40 18.05.2024 (обновлено: 17:26 18.05.2024)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 18.05.2024
© Sputnik / Константин Михальчевский
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СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Российские войска освободили село Старица в Харьковской области и продолжают наступление, сообщило Министерство обороны.
"Подразделениями группировки войск "Север" в результате активных действий освобожден населенный пункт Старица Харьковской области и продолжено продвижение в глубину обороны противника", — говорится в сводке.
Три села — Избицкое, Старица и Бугроватка — образуют важный рубеж обороны ВСУ. Если российским войскам удастся вклиниться здесь, это позволит изолировать Волчанск, после чего дни украинского гарнизона в городе будут сочтены.
Кроме того, группировка нанесла поражение живой силе и технике 106-й, 113-й, 129-й бригад теробороны в районах поселков Ветеринарное, Мирополье (Харьковская область) и Локня (Сумская область). За сутки бойцы отразили четыре контратаки штурмовиков 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах Липцов, Тихого и Воланска.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса "IRIS-T" производства ФРГ, а также склад хранения безэкипажных катеров. Нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 134-х районах.
Средствами противовоздушной обороны сбито 37 беспилотных летательных аппаратов, оперативно-тактическая ракета "Точка-У", а также 21 реактивный снаряд HIMARS производства США, Vampire чешского производства и "Ольха".
В западной части Черного моря и на реке Днепр в прошедшие сутки уничтожены два быстроходных безэкипажных катера ВСУ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 601 самолет, 274 вертолета, 24271 беспилотный летательный аппарат, 522 зенитных ракетных комплекса, 16074 танка и других боевых бронированных машин, 1304 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9664 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21783 единицы специальной военной автомобильной техники.
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