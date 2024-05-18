https://sputnik-abkhazia.ru/20240518/rossiyskie-voyska-osvobodili-selo-staritsa-v-kharkovskoy-oblasti-1051119469.html

Российские войска освободили село Старица в Харьковской области

Российские войска освободили село Старица в Харьковской области

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Российские войска освободили село Старица в Харьковской области и продолжают наступление, сообщило Министерство обороны. 18.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-18T15:40+0300

2024-05-18T15:40+0300

2024-05-18T17:26+0300

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СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Российские войска освободили село Старица в Харьковской области и продолжают наступление, сообщило Министерство обороны."Подразделениями группировки войск "Север" в результате активных действий освобожден населенный пункт Старица Харьковской области и продолжено продвижение в глубину обороны противника", — говорится в сводке.Три села — Избицкое, Старица и Бугроватка — образуют важный рубеж обороны ВСУ. Если российским войскам удастся вклиниться здесь, это позволит изолировать Волчанск, после чего дни украинского гарнизона в городе будут сочтены.Кроме того, группировка нанесла поражение живой силе и технике 106-й, 113-й, 129-й бригад теробороны в районах поселков Ветеринарное, Мирополье (Харьковская область) и Локня (Сумская область). За сутки бойцы отразили четыре контратаки штурмовиков 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах Липцов, Тихого и Воланска.Сводка Минобороны России:

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