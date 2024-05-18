Выставки, экскурсии и творческий вечер: акция "Ночь в музее" прошла в Абхазии
19:15 18.05.2024 (обновлено: 19:44 18.05.2024)
© Sputnik / Леон АдлейбаЭкспозиция посвященная Александру Чачба
© Sputnik / Леон Адлейба
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Международная акция "Ночь в музее" ежегодно проводится в Абхазии18 мая.
СУХУМ, 18 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Акция "Ночь в музее" прошла в Сухуме в субботу, 18 мая.
Госмузей
В Государственном музее Абхазии открылись две экспозиции, посвященные художнику Александру Шервашидзе-Чачба и ветерану Великой Отечественной войны Александру Тария.
Выставка личных вещей Шервашидзе-Чачба и, предположительно, его картин называется "Я бы охотно вернулся на Родину".
"Здесь представлены личные вещи художника, которые привезла его дочь из Парижа в 1968 году. Все они из его комнаты. Здесь его рабочий халат, кисточки, ручки, карандаши, сказки с его иллюстрациями, коллекция книг, предметы одежды", - рассказала старший научный сотрудник Госмузея Абхазии Лали Джинджолия
Были представлены также письма абхазского художника на французском языке, игральные карты и карты таро, которые он коллекционировал, афиша его выставки в Сухуме. Выставка продлится несколько месяцев.
Временная выставка "Они защищали свою Родину" была посвящена 79-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию со дня рождения ветерана той войны Александра Тария, участвовавшего в обороне Кавказа.
"Он прошел героический путь со своими друзьями, с которым он учился в военно-пехотном училище и которые сложили свои головы в борьбе с фашизмом. Мы постарались показать малоизвестные фрагменты боевых событий, которых нет в основной экспозиции, посвященной Великой войне", - объяснила научный сотрудник отдела новой и новейшей истории Рита Тарба.
Помимо снимков, были представлены книги Александра Тария, личные вещи, предметы военного обмундирования и снаряды, собранные на перевалах и в высокогорном селе Псху, за которые шли ожесточенные бои.
В контексте тематики также был установлен стенд с фотографиями абхазских семей, из которых на войну ушли по несколько человек. Вернулись живыми домой далеко не все из них.
Музей Боевой Славы
В музее Боевой Славы посетители могли увидеть несколько новых выставок, посвященных первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба, первому министру обороны страны Владимиру Аршба и семье ветеранов Великой Отечественной войны Екатерине и Александру Синявских.
Центральную часть экспозиции фотовыставки в память о Владиславе Ардзинба занял снимок, где он вместе со вторым президентом Абхазии Сергеем Багапш, который пришел поздравить Ардзинба в День признания независимости республики Российской Федерацией.
Всего представили около 60 фотографий Владислава Ардзинба, которые были выставлены в нескольких залах музея. Экспозиция продлится до конца мая.
Как рассказала директор музея Мзия Бейа, впервые открылась фотовыставка первого министра обороны страны Владимира Аршба, которому 8 мая исполнилось бы 65 лет.
"Выставка состоит из 33 фотографий из архивов Министерства обороны и его семьи. К сожалению, Владимир Аршба рано ушел из жизни, но мы храним память о таком достойным сыне Абхазии. Организовать экспозицию нам помогло Минобороны, которое подарило нам эти снимки, а также взяло на себя все расходы на организацию", - уточнила она.
В память о ветеранах ВОВ, супругах Екатерине и Александре Синявских из Гулрыпшского района в музее разбили выставку их фотографий, а также были представлены копии фронтовых писем, медали и награды защитников Родины, которые передали музею их семья.
Музей имени Гулиа
Музей имени абхазского писателя Дмитрия Гулиа в этом году отмечает международный праздник в девятый раз.
"В этот раз мы решили сделать акцент на семье Дмитрия Гулиа. Сегодня исполняется 80 лет со дня рождения его любимого внука Дмитрия Георгиевича Гулиа, который к тому же был известным ученым, кандидатом исторических наук, доцентом и преподавателем Абхазского Государственного университета. Он также работал в Москве в дипакадемии, занимался проблемами стран Черноморского побережья Кавказа", - рассказала директор музея Светлана Корсая.
Фотовыставка открылась во дворе музея. Она состоит из 30 архивных фотографий семьи Гулиа. Состоялась также творческая программа, в которой участвовали ансамбль "Гунда", ученики средней школы №4 имени Дмитрия Гулиа и училища культуры. Молодые поэты прочитали стихотворения собственного сочинения.
Музей денег
В музее денег Абхазии провели экскурсию для посетителей, директор объекта Астамур Тания провел короткую лекцию, посвященную хранящимся в музее редким монетам, в основном античного периода.
В этот день в музее денег Абхазии впервые представили инсталляцию художника и скульптора Архипа Лабахуа в виде деревянного коня. Желающим предоставили возможность своими руками отчеканить сувенирные монеты на память.
Государственный музей Отечественной войны народа Абхазии в Гудауте
Акция "Ночь в музее" состоялась в Государственном музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар в Гудауте.
В праздничный день была открыта фотовыставка "Искусство - неисчерпаемый источник", которая состоит из 233 снимка артистов, вокальных и танцевальных коллективов из Гудаутского района .
Как рассказала директор музея Гугуца Джикирба, это первая из четырех запланированных на эту тему выставок.
"Мы начали с истории жителя села Ачандара Жана Ачба из семьи дворян, чье имя было известно во всем мире. Он был слепым музыкантом. Играл на апхьарце",- отметила она.
Джикирба также рассказала, что первый хор в Гудаутском районе был создан в 1912 году и назывался "Абхазо-грузинским хором". Имя первого руководителя коллектива неизвестно. Сохранилась информация лишь о его фамилии - Лолуа.
Открытие выставки посетили десятки людей. Дети прочитали стихотворения, посвященные первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба и полководцу абхазской армии, генерал-лейтенанту Сергею Дбар.
Государственный ансамбль "Рица" исполнил несколько вокальных произведений.