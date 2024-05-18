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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240518/vystavki-ekskursii-i-tvorcheskiy-vecher-aktsiya-noch-v-muzee-proshla-v-abkhazii-1051119972.html
Выставки, экскурсии и творческий вечер: акция "Ночь в музее" прошла в Абхазии
Выставки, экскурсии и творческий вечер: акция "Ночь в музее" прошла в Абхазии
Sputnik Абхазия
Международная акция "Ночь в музее" ежегодно проводится в Абхазии18 мая. 18.05.2024, Sputnik Абхазия
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2024-05-18T19:44+0300
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СУХУМ, 18 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Акция "Ночь в музее" прошла в Сухуме в субботу, 18 мая.ГосмузейВ Государственном музее Абхазии открылись две экспозиции, посвященные художнику Александру Шервашидзе-Чачба и ветерану Великой Отечественной войны Александру Тария.Выставка личных вещей Шервашидзе-Чачба и, предположительно, его картин называется "Я бы охотно вернулся на Родину".Были представлены также письма абхазского художника на французском языке, игральные карты и карты таро, которые он коллекционировал, афиша его выставки в Сухуме. Выставка продлится несколько месяцев.Временная выставка "Они защищали свою Родину" была посвящена 79-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию со дня рождения ветерана той войны Александра Тария, участвовавшего в обороне Кавказа.Помимо снимков, были представлены книги Александра Тария, личные вещи, предметы военного обмундирования и снаряды, собранные на перевалах и в высокогорном селе Псху, за которые шли ожесточенные бои.В контексте тематики также был установлен стенд с фотографиями абхазских семей, из которых на войну ушли по несколько человек. Вернулись живыми домой далеко не все из них.Музей Боевой СлавыВ музее Боевой Славы посетители могли увидеть несколько новых выставок, посвященных первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба, первому министру обороны страны Владимиру Аршба и семье ветеранов Великой Отечественной войны Екатерине и Александру Синявских.Центральную часть экспозиции фотовыставки в память о Владиславе Ардзинба занял снимок, где он вместе со вторым президентом Абхазии Сергеем Багапш, который пришел поздравить Ардзинба в День признания независимости республики Российской Федерацией.Всего представили около 60 фотографий Владислава Ардзинба, которые были выставлены в нескольких залах музея. Экспозиция продлится до конца мая.Как рассказала директор музея Мзия Бейа, впервые открылась фотовыставка первого министра обороны страны Владимира Аршба, которому 8 мая исполнилось бы 65 лет.В память о ветеранах ВОВ, супругах Екатерине и Александре Синявских из Гулрыпшского района в музее разбили выставку их фотографий, а также были представлены копии фронтовых писем, медали и награды защитников Родины, которые передали музею их семья.Музей имени ГулиаМузей имени абхазского писателя Дмитрия Гулиа в этом году отмечает международный праздник в девятый раз.Фотовыставка открылась во дворе музея. Она состоит из 30 архивных фотографий семьи Гулиа. Состоялась также творческая программа, в которой участвовали ансамбль "Гунда", ученики средней школы №4 имени Дмитрия Гулиа и училища культуры. Молодые поэты прочитали стихотворения собственного сочинения.Музей денег В музее денег Абхазии провели экскурсию для посетителей, директор объекта Астамур Тания провел короткую лекцию, посвященную хранящимся в музее редким монетам, в основном античного периода.В этот день в музее денег Абхазии впервые представили инсталляцию художника и скульптора Архипа Лабахуа в виде деревянного коня. Желающим предоставили возможность своими руками отчеканить сувенирные монеты на память.Государственный музей Отечественной войны народа Абхазии в ГудаутеАкция "Ночь в музее" состоялась в Государственном музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар в Гудауте. В праздничный день была открыта фотовыставка "Искусство - неисчерпаемый источник", которая состоит из 233 снимка артистов, вокальных и танцевальных коллективов из Гудаутского района . Как рассказала директор музея Гугуца Джикирба, это первая из четырех запланированных на эту тему выставок. Джикирба также рассказала, что первый хор в Гудаутском районе был создан в 1912 году и назывался "Абхазо-грузинским хором". Имя первого руководителя коллектива неизвестно. Сохранилась информация лишь о его фамилии - Лолуа. Открытие выставки посетили десятки людей. Дети прочитали стихотворения, посвященные первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба и полководцу абхазской армии, генерал-лейтенанту Сергею Дбар. Государственный ансамбль "Рица" исполнил несколько вокальных произведений.
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музеи, ночь музеев, музей боевой славы, абхазия, сухум, культура, гудаута
музеи, ночь музеев, музей боевой славы, абхазия, сухум, культура, гудаута

Выставки, экскурсии и творческий вечер: акция "Ночь в музее" прошла в Абхазии

19:15 18.05.2024 (обновлено: 19:44 18.05.2024)
© Sputnik / Леон АдлейбаЭкспозиция посвященная Александру Чачба
Экспозиция посвященная Александру Чачба - Sputnik Абхазия, 1920, 18.05.2024
© Sputnik / Леон Адлейба
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Международная акция "Ночь в музее" ежегодно проводится в Абхазии18 мая.
СУХУМ, 18 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Акция "Ночь в музее" прошла в Сухуме в субботу, 18 мая.

Госмузей

В Государственном музее Абхазии открылись две экспозиции, посвященные художнику Александру Шервашидзе-Чачба и ветерану Великой Отечественной войны Александру Тария.
Выставка личных вещей Шервашидзе-Чачба и, предположительно, его картин называется "Я бы охотно вернулся на Родину".
"Здесь представлены личные вещи художника, которые привезла его дочь из Парижа в 1968 году. Все они из его комнаты. Здесь его рабочий халат, кисточки, ручки, карандаши, сказки с его иллюстрациями, коллекция книг, предметы одежды", - рассказала старший научный сотрудник Госмузея Абхазии Лали Джинджолия
Были представлены также письма абхазского художника на французском языке, игральные карты и карты таро, которые он коллекционировал, афиша его выставки в Сухуме. Выставка продлится несколько месяцев.
Временная выставка "Они защищали свою Родину" была посвящена 79-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию со дня рождения ветерана той войны Александра Тария, участвовавшего в обороне Кавказа.
"Он прошел героический путь со своими друзьями, с которым он учился в военно-пехотном училище и которые сложили свои головы в борьбе с фашизмом. Мы постарались показать малоизвестные фрагменты боевых событий, которых нет в основной экспозиции, посвященной Великой войне", - объяснила научный сотрудник отдела новой и новейшей истории Рита Тарба.
Помимо снимков, были представлены книги Александра Тария, личные вещи, предметы военного обмундирования и снаряды, собранные на перевалах и в высокогорном селе Псху, за которые шли ожесточенные бои.
В контексте тематики также был установлен стенд с фотографиями абхазских семей, из которых на войну ушли по несколько человек. Вернулись живыми домой далеко не все из них.

Музей Боевой Славы

В музее Боевой Славы посетители могли увидеть несколько новых выставок, посвященных первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба, первому министру обороны страны Владимиру Аршба и семье ветеранов Великой Отечественной войны Екатерине и Александру Синявских.
Центральную часть экспозиции фотовыставки в память о Владиславе Ардзинба занял снимок, где он вместе со вторым президентом Абхазии Сергеем Багапш, который пришел поздравить Ардзинба в День признания независимости республики Российской Федерацией.
Всего представили около 60 фотографий Владислава Ардзинба, которые были выставлены в нескольких залах музея. Экспозиция продлится до конца мая.
Как рассказала директор музея Мзия Бейа, впервые открылась фотовыставка первого министра обороны страны Владимира Аршба, которому 8 мая исполнилось бы 65 лет.
"Выставка состоит из 33 фотографий из архивов Министерства обороны и его семьи. К сожалению, Владимир Аршба рано ушел из жизни, но мы храним память о таком достойным сыне Абхазии. Организовать экспозицию нам помогло Минобороны, которое подарило нам эти снимки, а также взяло на себя все расходы на организацию", - уточнила она.
В память о ветеранах ВОВ, супругах Екатерине и Александре Синявских из Гулрыпшского района в музее разбили выставку их фотографий, а также были представлены копии фронтовых писем, медали и награды защитников Родины, которые передали музею их семья.

Музей имени Гулиа

Музей имени абхазского писателя Дмитрия Гулиа в этом году отмечает международный праздник в девятый раз.
"В этот раз мы решили сделать акцент на семье Дмитрия Гулиа. Сегодня исполняется 80 лет со дня рождения его любимого внука Дмитрия Георгиевича Гулиа, который к тому же был известным ученым, кандидатом исторических наук, доцентом и преподавателем Абхазского Государственного университета. Он также работал в Москве в дипакадемии, занимался проблемами стран Черноморского побережья Кавказа", - рассказала директор музея Светлана Корсая.
Фотовыставка открылась во дворе музея. Она состоит из 30 архивных фотографий семьи Гулиа. Состоялась также творческая программа, в которой участвовали ансамбль "Гунда", ученики средней школы №4 имени Дмитрия Гулиа и училища культуры. Молодые поэты прочитали стихотворения собственного сочинения.

Музей денег

В музее денег Абхазии провели экскурсию для посетителей, директор объекта Астамур Тания провел короткую лекцию, посвященную хранящимся в музее редким монетам, в основном античного периода.
В этот день в музее денег Абхазии впервые представили инсталляцию художника и скульптора Архипа Лабахуа в виде деревянного коня. Желающим предоставили возможность своими руками отчеканить сувенирные монеты на память.

Государственный музей Отечественной войны народа Абхазии в Гудауте

Акция "Ночь в музее" состоялась в Государственном музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар в Гудауте.
В праздничный день была открыта фотовыставка "Искусство - неисчерпаемый источник", которая состоит из 233 снимка артистов, вокальных и танцевальных коллективов из Гудаутского района .
Как рассказала директор музея Гугуца Джикирба, это первая из четырех запланированных на эту тему выставок.

"Мы начали с истории жителя села Ачандара Жана Ачба из семьи дворян, чье имя было известно во всем мире. Он был слепым музыкантом. Играл на апхьарце",- отметила она.

Джикирба также рассказала, что первый хор в Гудаутском районе был создан в 1912 году и назывался "Абхазо-грузинским хором". Имя первого руководителя коллектива неизвестно. Сохранилась информация лишь о его фамилии - Лолуа.
Открытие выставки посетили десятки людей. Дети прочитали стихотворения, посвященные первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба и полководцу абхазской армии, генерал-лейтенанту Сергею Дбар.
Государственный ансамбль "Рица" исполнил несколько вокальных произведений.
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