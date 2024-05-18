https://sputnik-abkhazia.ru/20240518/vystavki-ekskursii-i-tvorcheskiy-vecher-aktsiya-noch-v-muzee-proshla-v-abkhazii-1051119972.html

Выставки, экскурсии и творческий вечер: акция "Ночь в музее" прошла в Абхазии

Выставки, экскурсии и творческий вечер: акция "Ночь в музее" прошла в Абхазии

Sputnik Абхазия

Международная акция "Ночь в музее" ежегодно проводится в Абхазии18 мая. 18.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-18T19:15+0300

2024-05-18T19:15+0300

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СУХУМ, 18 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Акция "Ночь в музее" прошла в Сухуме в субботу, 18 мая.ГосмузейВ Государственном музее Абхазии открылись две экспозиции, посвященные художнику Александру Шервашидзе-Чачба и ветерану Великой Отечественной войны Александру Тария.Выставка личных вещей Шервашидзе-Чачба и, предположительно, его картин называется "Я бы охотно вернулся на Родину".Были представлены также письма абхазского художника на французском языке, игральные карты и карты таро, которые он коллекционировал, афиша его выставки в Сухуме. Выставка продлится несколько месяцев.Временная выставка "Они защищали свою Родину" была посвящена 79-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию со дня рождения ветерана той войны Александра Тария, участвовавшего в обороне Кавказа.Помимо снимков, были представлены книги Александра Тария, личные вещи, предметы военного обмундирования и снаряды, собранные на перевалах и в высокогорном селе Псху, за которые шли ожесточенные бои.В контексте тематики также был установлен стенд с фотографиями абхазских семей, из которых на войну ушли по несколько человек. Вернулись живыми домой далеко не все из них.Музей Боевой СлавыВ музее Боевой Славы посетители могли увидеть несколько новых выставок, посвященных первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба, первому министру обороны страны Владимиру Аршба и семье ветеранов Великой Отечественной войны Екатерине и Александру Синявских.Центральную часть экспозиции фотовыставки в память о Владиславе Ардзинба занял снимок, где он вместе со вторым президентом Абхазии Сергеем Багапш, который пришел поздравить Ардзинба в День признания независимости республики Российской Федерацией.Всего представили около 60 фотографий Владислава Ардзинба, которые были выставлены в нескольких залах музея. Экспозиция продлится до конца мая.Как рассказала директор музея Мзия Бейа, впервые открылась фотовыставка первого министра обороны страны Владимира Аршба, которому 8 мая исполнилось бы 65 лет.В память о ветеранах ВОВ, супругах Екатерине и Александре Синявских из Гулрыпшского района в музее разбили выставку их фотографий, а также были представлены копии фронтовых писем, медали и награды защитников Родины, которые передали музею их семья.Музей имени ГулиаМузей имени абхазского писателя Дмитрия Гулиа в этом году отмечает международный праздник в девятый раз.Фотовыставка открылась во дворе музея. Она состоит из 30 архивных фотографий семьи Гулиа. Состоялась также творческая программа, в которой участвовали ансамбль "Гунда", ученики средней школы №4 имени Дмитрия Гулиа и училища культуры. Молодые поэты прочитали стихотворения собственного сочинения.Музей денег В музее денег Абхазии провели экскурсию для посетителей, директор объекта Астамур Тания провел короткую лекцию, посвященную хранящимся в музее редким монетам, в основном античного периода.В этот день в музее денег Абхазии впервые представили инсталляцию художника и скульптора Архипа Лабахуа в виде деревянного коня. Желающим предоставили возможность своими руками отчеканить сувенирные монеты на память.Государственный музей Отечественной войны народа Абхазии в ГудаутеАкция "Ночь в музее" состоялась в Государственном музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар в Гудауте. В праздничный день была открыта фотовыставка "Искусство - неисчерпаемый источник", которая состоит из 233 снимка артистов, вокальных и танцевальных коллективов из Гудаутского района . Как рассказала директор музея Гугуца Джикирба, это первая из четырех запланированных на эту тему выставок. Джикирба также рассказала, что первый хор в Гудаутском районе был создан в 1912 году и назывался "Абхазо-грузинским хором". Имя первого руководителя коллектива неизвестно. Сохранилась информация лишь о его фамилии - Лолуа. Открытие выставки посетили десятки людей. Дети прочитали стихотворения, посвященные первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба и полководцу абхазской армии, генерал-лейтенанту Сергею Дбар. Государственный ансамбль "Рица" исполнил несколько вокальных произведений.

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музеи, ночь музеев, музей боевой славы, абхазия, сухум, культура, гудаута