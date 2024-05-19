https://sputnik-abkhazia.ru/20240519/aeroport-sochi-usilit-mery-bezopasnosti-1051121595.html

Аэропорт Сочи усилит меры безопасности

Аэропорт Сочи усилит меры безопасности

Sputnik Абхазия

Во исполнение указаний Росавиации во всех аэропортах вводятся дополнительные меры безопасности. 19.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-19T10:49+0300

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СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Дополнительные меры безопасности вводятся в международном аэропорту Сочи, сообщает официальный телеграм-канал аэропорта.Такое указание по всем аэропортам страны дала Росавиация. Новые ограничения связаны с провозом в ручной клади и на борту самолетов колюще-режущих предметов и устройств, которыми можно нанести телесные повреждения.Теперь в самолете запрещено перевозить: Пассажиров призвали пребывать в аэропорт заранее и с пониманием относиться к досмотру.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231025/bolee-milliona-turistov-obsluzhil-aeroport-sochi-na-zarubezhnykh-napravleniyakh-1048784923.html

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