https://sputnik-abkhazia.ru/20240519/aeroport-sochi-usilit-mery-bezopasnosti-1051121595.html
Аэропорт Сочи усилит меры безопасности
Аэропорт Сочи усилит меры безопасности
Sputnik Абхазия
Во исполнение указаний Росавиации во всех аэропортах вводятся дополнительные меры безопасности. 19.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-19T10:49+0300
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СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Дополнительные меры безопасности вводятся в международном аэропорту Сочи, сообщает официальный телеграм-канал аэропорта.Такое указание по всем аэропортам страны дала Росавиация. Новые ограничения связаны с провозом в ручной клади и на борту самолетов колюще-режущих предметов и устройств, которыми можно нанести телесные повреждения.Теперь в самолете запрещено перевозить: Пассажиров призвали пребывать в аэропорт заранее и с пониманием относиться к досмотру.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231025/bolee-milliona-turistov-obsluzhil-aeroport-sochi-na-zarubezhnykh-napravleniyakh-1048784923.html
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Аэропорт Сочи усилит меры безопасности
10:49 19.05.2024 (обновлено: 14:28 19.05.2024)
Во исполнение указаний Росавиации во всех аэропортах вводятся дополнительные меры безопасности.
СУХУМ, 19 мая - Sputnik.
Дополнительные меры безопасности вводятся в международном аэропорту Сочи, сообщает официальный телеграм-канал аэропорта.
Такое указание по всем аэропортам страны дала Росавиация. Новые ограничения связаны с провозом в ручной клади и на борту самолетов колюще-режущих предметов и устройств, которыми можно нанести телесные повреждения.
"Обращаем ваше внимание, что будут действовать ограничения на перемещение и провоз в ручной клади и на борту самолётов колюще-режущих предметов и устройств, которые могут быть использованы для нанесения тяжких телесных повреждений", - говорится в сообщении.
Теперь в самолете запрещено перевозить:
иглы для подкожных инъекций;
вязальные спицы, ножницы с длиной лезвия менее 60 мм;
складные (без фиксатора) дорожные, перочинные ножи с длиной лезвия менее 60 мм; ▫️тонометры ртутные;
барометры или манометры ртутные.
Пассажиров призвали пребывать в аэропорт заранее и с пониманием относиться к досмотру.