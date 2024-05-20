https://sputnik-abkhazia.ru/20240520/dopolnitelnoe-vremya-chitanava-ob-uspekhe-abkhazskikh-karatistov-na-turnire-plamya-pobedy--1051098046.html

Дополнительное время: Читанава об успехе абхазских каратистов на турнире "Пламя Победы"

Дополнительное время: Читанава об успехе абхазских каратистов на турнире "Пламя Победы"

Sputnik Абхазия

Мастер спорта, заслуженный тренер республики Абхазия Тимур Читанава в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik. 20.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-20T11:54+0300

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радио

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Дополнительное время: Читанава об успехе абхазских каратистов на турнире "Пламя Победы" Sputnik Абхазия Дополнительное время: Читанава об успехе абхазских каратистов на турнире "Пламя Победы"

11 мая в Геленджике прошло открытое краевое соревнование по карате кекусинкай "Пламя Победы". Участие в турнире приняли 160 команд. Абхазия была представлена 52 спортсменами из трех команд Федерации кекусинкай. Около 20 спортсменов приехали домой с высшей наградой, есть и серебряные, и бронзовые места.Подробности слушайте в подкасте.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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