https://sputnik-abkhazia.ru/20240520/oleg-yurchenka-rasskazal-o-rabote-ksors-v-respublike--1051131932.html

Олег Юрченка рассказал о работе КСОРС в республике

Олег Юрченка рассказал о работе КСОРС в республике

Sputnik Абхазия

Пятая страновая конференция организаций русских соотечественников "Единство соотечественников — залог развития" состоялась в Сухуме 17 мая. 20.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-20T19:16+0300

2024-05-20T19:16+0300

2024-05-20T19:16+0300

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СУХУМ, 20 мая – Sputnik. Председатель Координационного союза организаций русских соотечественников в Абхазии Олег Юрченко в интервью радио Sputnik рассказал о деятельности в республике."Эффективно работает и развивается правозащитный центр при КСОРС. Мы создали несколько площадок для организации общественно важных мероприятий в других городах - Гудаута, Очамчыра, Ткуарчал. Появился долгожданный офис КСОРС", - отметил он.Кроме того, работает самодеятельный театр соотечественников "Гамаюн", создано объединение российских артистов Абхазии. По словам Юрченко, на пятой страновой конференции КСОРС, которая состоялась в Сухуме 17 мая говорили о достижениях организации и планах на будущее.Говоря о роли КСОРС Юрченко подчеркнул, что ее работа направлена на сохранение и развитие ценностей русской цивилизации.

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