https://sputnik-abkhazia.ru/20240520/prezident-irana-ebrakhim-raisi-pogib-pri-krushenii-vertoleta-1051126889.html

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета

Sputnik Абхазия

Информацию о гибели Раиси и всей делегации подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури. 20.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-20T10:18+0300

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СУХУМ, 20 мая – Sputnik. Президент Ирана Эбрахим Раиси, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и все остальные члены делегации, возвращавшиеся после визита в Азербайджан, погибли при крушении вертолета. Об этом сообщило агентство Mehr.На борту вертолета также находились имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, экипаж вертолета и один охранник.Крушение вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси произошло в воскресенье днем. Местные СМИ сообщали о жесткой посадке вертолета в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан.Как уточняло агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета.К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана. Спасательную операцию осложнили погодные условия и рельеф местности.МЧС России по поручению президента Владимира Путина отправило в Иран группировку спасателей. В ее состав вошли 47 специалистов, техника высокой проходимости, а также вертолет BO-105 для поиска с воздуха.

https://sputnik-abkhazia.ru/20170520/prezident-irana-xasan-rouxani-pereizbran-na-vtoroj-srok-1021076866.html

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