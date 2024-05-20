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Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета
Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета
Sputnik Абхазия
Информацию о гибели Раиси и всей делегации подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури. 20.05.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 мая – Sputnik. Президент Ирана Эбрахим Раиси, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и все остальные члены делегации, возвращавшиеся после визита в Азербайджан, погибли при крушении вертолета. Об этом сообщило агентство Mehr.На борту вертолета также находились имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, экипаж вертолета и один охранник.Крушение вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси произошло в воскресенье днем. Местные СМИ сообщали о жесткой посадке вертолета в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан.Как уточняло агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета.К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана. Спасательную операцию осложнили погодные условия и рельеф местности.МЧС России по поручению президента Владимира Путина отправило в Иран группировку спасателей. В ее состав вошли 47 специалистов, техника высокой проходимости, а также вертолет BO-105 для поиска с воздуха.
https://sputnik-abkhazia.ru/20170520/prezident-irana-xasan-rouxani-pereizbran-na-vtoroj-srok-1021076866.html
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Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета
10:18 20.05.2024 (обновлено: 11:20 20.05.2024)
Информацию о гибели Раиси и всей делегации подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури.
СУХУМ, 20 мая – Sputnik.
Президент Ирана Эбрахим Раиси, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и все остальные члены делегации, возвращавшиеся после визита в Азербайджан, погибли при крушении вертолета. Об этом сообщило агентство Mehr
.
"Президент Ирана и его сопровождение погибли при происшествии, которое случилось с вертолетом. <...> Эбрахим Раиси, президент нашей страны, погиб при крушении вертолета в горном районе на северо-западе Ирана, министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан тоже среди погибших", — говорится в сообщении агентства.
На борту вертолета также находились имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, экипаж вертолета и один охранник.
Крушение вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси произошло в воскресенье днем. Местные СМИ сообщали о жесткой посадке вертолета в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан.
Как уточняло агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета.
К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана. Спасательную операцию осложнили погодные условия и рельеф местности.
МЧС России по поручению президента Владимира Путина отправило в Иран группировку спасателей. В ее состав вошли 47 специалистов, техника высокой проходимости, а также вертолет BO-105 для поиска с воздуха.