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Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
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Российские войска освободили село Белогоровка в Луганской Народной Республике
Российские войска освободили село Белогоровка в Луганской Народной Республике
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 20 мая – Sputnik. Подразделения "Южной" группировки войск полностью освободили населенный пункт Белогоровка Луганской Народной Республики и заняли более... 20.05.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 мая – Sputnik. Подразделения "Южной" группировки войск полностью освободили населенный пункт Белогоровка Луганской Народной Республики и заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщило Министерство обороны.Кроме того, группировка нанесла поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Спорное, Раздоловка, Клещеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики.Сводка Минобороны России:
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министерство обороны рф, россия, украина

Российские войска освободили село Белогоровка в Луганской Народной Республике

14:49 20.05.2024 (обновлено: 14:54 20.05.2024)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - Sputnik Абхазия, 1920, 20.05.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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СУХУМ, 20 мая – Sputnik. Подразделения "Южной" группировки войск полностью освободили населенный пункт Белогоровка Луганской Народной Республики и заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщило Министерство обороны.

"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных боевых действий полностью освободили населенный пункт Белогоровка Луганской Народной Республики и заняли более выгодные рубежи и позиции", – говорится в сводке.

Кроме того, группировка нанесла поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Спорное, Раздоловка, Клещеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-125.
Кроме того, поражено место проведения совещания командного состава 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ, скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбито 45 беспилотников, управляемая авиационная бомба Hammer, четыре реактивных снаряда HIMARS и "Ольха", а также противокорабельная ракета "Нептун".
Всего с начала спецоперации уничтожено: 601 самолет, 274 вертолета, 24419 беспилотников, 523 зенитных ракетных комплекса, 16097 танков и других боевых бронемашин, 1305 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9700 орудий полевой артиллерии и минометов.
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