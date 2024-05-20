Российские войска освободили село Белогоровка в Луганской Народной Республике

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-125. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-125.

Кроме того, поражено место проведения совещания командного состава 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ, скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Кроме того, поражено место проведения совещания командного состава 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ, скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 45 беспилотников, управляемая авиационная бомба Hammer, четыре реактивных снаряда HIMARS и "Ольха", а также противокорабельная ракета "Нептун". Средствами противовоздушной обороны сбито 45 беспилотников, управляемая авиационная бомба Hammer, четыре реактивных снаряда HIMARS и "Ольха", а также противокорабельная ракета "Нептун".