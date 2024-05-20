https://sputnik-abkhazia.ru/20240520/takie-obstoyatelstva-sakaniya-o-restavratsii-kartin-postradavshikh-pri-pozhare-v-abkhazii--1051094330.html
Такие обстоятельства: Сакания о реставрации картин, пострадавших при пожаре в Абхазии
Такие обстоятельства: Сакания о реставрации картин, пострадавших при пожаре в Абхазии
Sputnik Абхазия
Директор Национальной галереи Абхазии Сурам Сакания в интервью радио Sputnik рассказал, на какой стадии находится восстановление уцелевших в огне картин. 20.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-20T10:21+0300
2024-05-20T10:21+0300
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Такие обстоятельства: Сакания о реставрации картин, пострадавших при пожаре в Абхазии
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Сакания о реставрации картин, пострадавших при пожаре в Абхазии
Пожар в здании Союза художников Абхазии случился в ночь с 20 на 21 января. Из четырех тысяч картин уцелело около 150. Как идет процесс их реставрации и как продвигаются ремонтные работы здания Нацгалереи, в эфире радио Sputnik рассказал директор Нацгалереи Сурам Сакания.По его словам, на данном этапе они ожидают поступления финансирования на закупку дорогостоящего оборудования, необходимого для восстановления картин. Уже подготовлены специальные ламинированные столы, привезено специальное освещение. Все подробности слушайте в подкасте.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, центральный выставочный зал г. сухум, картины, минкульт абхазии на международном культурном форуме, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, центральный выставочный зал г. сухум, картины, минкульт абхазии на международном культурном форуме, аудио
Такие обстоятельства: Сакания о реставрации картин, пострадавших при пожаре в Абхазии
10:21 20.05.2024 (обновлено: 10:39 20.05.2024)
Директор Национальной галереи Абхазии Сурам Сакания в интервью радио Sputnik рассказал, на какой стадии находится восстановление уцелевших в огне картин.
Пожар в здании Союза художников Абхазии случился в ночь с 20 на 21 января. Из четырех тысяч картин уцелело около 150. Как идет процесс их реставрации и как продвигаются ремонтные работы здания Нацгалереи, в эфире радио Sputnik рассказал директор Нацгалереи Сурам Сакания.
По его словам, на данном этапе они ожидают поступления финансирования на закупку дорогостоящего оборудования, необходимого для восстановления картин. Уже подготовлены специальные ламинированные столы, привезено специальное освещение.
Все подробности слушайте в подкасте
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