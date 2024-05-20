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Взаимный интерес: политолог о значении развития российско-китайских отношений

Взаимный интерес: политолог о значении развития российско-китайских отношений

Sputnik Абхазия

О значении сотрудничества России и Китая для Абхазии, своим мнением в эфире радио Sputnik поделился политолог Александр Студеникин. 20.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-20T15:25+0300

2024-05-20T15:25+0300

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Взаимный интерес: политолог о значении развития российско-китайских отношений Sputnik Абхазия Взаимный интерес: политолог о значении развития российско-китайских отношений

Владимир Путин на прошлой неделе побывал в Пекине. Лидеры Россия и Китая после переговоров подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.О значении этого визита в эфире радио Sputnik рассказал политолог, кандидат исторических наук Александр Студеникин. "Эта встреча выделяется, даже несмотря на современные реалии, в которых не бывает случайных моментов. Если посмотреть на один из самых главных моментов этой встречи, а именно на заявленное желание и фактически приглашение заинтересованным странам принять участие в выработке новой концепции мировой безопасности, в попытке выработать конфигурацию нового мирового порядка. Встреча подытожила те события, которые происходили. Эти события были вызваны Второй мировой войной", – сказал Студеникин. Подробности слушайте в подкасте.

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