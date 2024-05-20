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Взаимный интерес: политолог о значении развития российско-китайских отношений
Взаимный интерес: политолог о значении развития российско-китайских отношений
Sputnik Абхазия
О значении сотрудничества России и Китая для Абхазии, своим мнением в эфире радио Sputnik поделился политолог Александр Студеникин. 20.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-20T15:25+0300
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Взаимный интерес: политолог о значении развития российско-китайских отношений
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: политолог о значении развития российско-китайских отношений
Владимир Путин на прошлой неделе побывал в Пекине. Лидеры Россия и Китая после переговоров подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.О значении этого визита в эфире радио Sputnik рассказал политолог, кандидат исторических наук Александр Студеникин. "Эта встреча выделяется, даже несмотря на современные реалии, в которых не бывает случайных моментов. Если посмотреть на один из самых главных моментов этой встречи, а именно на заявленное желание и фактически приглашение заинтересованным странам принять участие в выработке новой концепции мировой безопасности, в попытке выработать конфигурацию нового мирового порядка. Встреча подытожила те события, которые происходили. Эти события были вызваны Второй мировой войной", – сказал Студеникин. Подробности слушайте в подкасте.
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подкасты, взаимный интерес, абхазия, россия, китай, аудио
подкасты, взаимный интерес, абхазия, россия, китай, аудио
Взаимный интерес: политолог о значении развития российско-китайских отношений
15:25 20.05.2024 (обновлено: 15:26 20.05.2024)
О значении сотрудничества России и Китая для Абхазии, своим мнением в эфире радио Sputnik поделился политолог Александр Студеникин.
Владимир Путин на прошлой неделе побывал в Пекине. Лидеры Россия и Китая после переговоров подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
О значении этого визита в эфире радио Sputnik рассказал политолог, кандидат исторических наук Александр Студеникин.
"Эта встреча выделяется, даже несмотря на современные реалии, в которых не бывает случайных моментов. Если посмотреть на один из самых главных моментов этой встречи, а именно на заявленное желание и фактически приглашение заинтересованным странам принять участие в выработке новой концепции мировой безопасности, в попытке выработать конфигурацию нового мирового порядка. Встреча подытожила те события, которые происходили. Эти события были вызваны Второй мировой войной", – сказал Студеникин.
Подробности слушайте в подкасте
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