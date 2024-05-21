https://sputnik-abkhazia.ru/20240521/den-pamyati-zhertv-kavkazskoy-voyny-otmetili-v-abkhazii-1051142829.html

День памяти жертв Кавказской войны отметили в Абхазии

День памяти жертв Кавказской войны отметили в Абхазии

Sputnik Абхазия

День памяти жертв Кавказской войны в Абхазии ежегодно отмечают 21 мая. 21.05.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

кавказская война

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СУХУМ, 21 мая – Sputnik. День памяти жертв Кавказской войны отметили в Абхазии в 21 мая.В столице Абхазии прошли памятные мероприятия.Народная артистка Абхазии Виолетта Маан исполнила колыбельную "Шьишь-нани", ей аккомпанировал Государственный оркестр народных инструментов имени Отара Хунцария.От площади имени Сергея Багапш до памятника махаджира прошло памятное шествие. Участники несли в руках абхазские и адыгские флаги, факелы.Ритуальный костер и поминальную свечу (ашьамака) традиционно зажгли после возложения цветов к памятнику Махаджиров в Сухуме.В Гудауте сегодня тоже проходили памятные мероприятия. Фотовыставка "Боль", посвященная памяти жертв махаджирства, открылась в Государственном музее имени Сергея Дбар в Гудауте. Экспозиция состоит из 122 копий снимков, датируемых XIX и XX веками, из архива историка Руслана Гожба. На них изображены вынужденные переселенцы из Абхазии в Турцию во время Кавказской войны и их потомки.Руководство Гудаутского района, сотрудники Госмузея имени Дбар и работники госслужб в День памяти жертв Кавказской войны посетили село Мгудзырхуа, от берега которого отплывали в Турцию последние корабли с переселенцами.Они опустили в море венок. Народный ансамбль "Рица" исполнил произведения, посвященные махаджирам.21 мая 1864 года — день окончания Кавказской войны. После нее тысячи абхазов были вынуждены покинуть историческую родину и переселиться в Османскую империю, а оттуда и в другие страны. Ежегодно дата отмечается абхазскими диаспорами по всему миру. Потомки абхазских махаджиров живут в 50 странах мира. Самая многочисленная абхазская диаспора — в Турции.

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