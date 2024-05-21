https://sputnik-abkhazia.ru/20240521/grazhdanin-i-nachalnik-pipiya-ob-ustanovke-elektroschetchikov--1051135084.html

Гражданин и начальник: Пипия об установке электросчетчиков

Гражданин и начальник: Пипия об установке электросчетчиков

Sputnik Абхазия

Начальник управления автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии "Черноморэнерго" Даур Пипия в эфире радио Sputnik рассказал, как меняется... 21.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-21T13:26+0300

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Гражданин и начальник: Пипия об установке электросчетчиков Sputnik Абхазия Гражданин и начальник: Пипия об установке электросчетчиков

Более 25 000 приборов учета электричества уже установлено в Абхазии силами "Черноморэнерго". Благодаря этому только с конца 2023 года удалось сэкономить около 300 000 кВт.ч электроэнергии, рассказал Sputnik начальник управления автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии "Черноморэнерго" Даур Пипия. "Это очень хорошие показатели с учетом того, что мы на сегодняшний день охватили по установке приборов учета максимум 10% абонентов по всей Абхазии", — сказал он.Подробности слушайте в подкасте.

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