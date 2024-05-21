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Гражданин и начальник: Пипия об установке электросчетчиков
Гражданин и начальник: Пипия об установке электросчетчиков
Sputnik Абхазия
Начальник управления автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии "Черноморэнерго" Даур Пипия в эфире радио Sputnik рассказал, как меняется... 21.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-21T13:26+0300
2024-05-21T13:26+0300
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Гражданин и начальник: Пипия об установке электросчетчиков
Sputnik Абхазия
Гражданин и начальник: Пипия об установке электросчетчиков
Более 25 000 приборов учета электричества уже установлено в Абхазии силами "Черноморэнерго". Благодаря этому только с конца 2023 года удалось сэкономить около 300 000 кВт.ч электроэнергии, рассказал Sputnik начальник управления автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии "Черноморэнерго" Даур Пипия. "Это очень хорошие показатели с учетом того, что мы на сегодняшний день охватили по установке приборов учета максимум 10% абонентов по всей Абхазии", — сказал он.Подробности слушайте в подкасте.
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Гражданин и начальник: Пипия об установке электросчетчиков
13:26 21.05.2024 (обновлено: 13:27 21.05.2024)
Начальник управления автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии "Черноморэнерго" Даур Пипия в эфире радио Sputnik рассказал, как меняется ситуация с оплатой за электроэнергию после установки приборов учета.
Более 25 000 приборов учета электричества уже установлено в Абхазии силами "Черноморэнерго". Благодаря этому только с конца 2023 года удалось сэкономить около 300 000 кВт.ч электроэнергии, рассказал Sputnik начальник управления автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии "Черноморэнерго" Даур Пипия.
"Это очень хорошие показатели с учетом того, что мы на сегодняшний день охватили по установке приборов учета максимум 10% абонентов по всей Абхазии", — сказал он.
Подробности слушайте в подкасте
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