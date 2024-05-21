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Названа дата открытия купального сезона в Абхазии
Названа дата открытия купального сезона в Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Купальный сезон в Абхазии будет открыт 1 июня, сказал в интервью радио Sputnik начальник Государственной инспекции по маломерным судам... 21.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-21T16:45+0300
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СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Купальный сезон в Абхазии будет открыт 1 июня, сказал в интервью радио Sputnik начальник Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии Тенгиз Сабуа.Ежегодно ГИМС выдает главам администраций городов, районов и людям, арендующим часть пляжей, предписания, согласно которым необходимо:Проверка проводится за несколько дней до открытия сезона.В 2022 году были определены суммы штрафов за невыполнение работ по подготовке пляжей к купальному сезону — до 10 тысяч рублей.
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туристы, отдых в абхазии, море, черное море, абхазия, мчс абхазии
туристы, отдых в абхазии, море, черное море, абхазия, мчс абхазии
Названа дата открытия купального сезона в Абхазии
16:45 21.05.2024 (обновлено: 17:41 21.05.2024)
СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Купальный сезон в Абхазии будет открыт 1 июня, сказал в интервью радио Sputnik начальник Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии Тенгиз Сабуа.
Ежегодно ГИМС выдает главам администраций городов, районов и людям, арендующим часть пляжей, предписания, согласно которым необходимо:
обустроить спасательные посты на пляжах;
установить ограничительные буи;
выставить сигнальные мачты;
обозначить зоны для маломерных судов.
Проверка проводится за несколько дней до открытия сезона.
В 2022 году были определены суммы штрафов за невыполнение работ по подготовке пляжей к купальному сезону — до 10 тысяч рублей.