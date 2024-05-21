https://sputnik-abkhazia.ru/20240521/nazvana-data-otkrytiya-kupalnogo-sezona-v-abkhazii-1051139118.html

Названа дата открытия купального сезона в Абхазии

Названа дата открытия купального сезона в Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Купальный сезон в Абхазии будет открыт 1 июня, сказал в интервью радио Sputnik начальник Государственной инспекции по маломерным судам... 21.05.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Купальный сезон в Абхазии будет открыт 1 июня, сказал в интервью радио Sputnik начальник Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии Тенгиз Сабуа.Ежегодно ГИМС выдает главам администраций городов, районов и людям, арендующим часть пляжей, предписания, согласно которым необходимо:Проверка проводится за несколько дней до открытия сезона.В 2022 году были определены суммы штрафов за невыполнение работ по подготовке пляжей к купальному сезону — до 10 тысяч рублей.

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туристы, отдых в абхазии, море, черное море, абхазия, мчс абхазии