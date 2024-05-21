https://sputnik-abkhazia.ru/20240521/okolo-16-millionov-rubley-shtrafov-vzyskali-v-abkhazii-za-chetyre-mesyatsa-za-narusheniya-pdd-1051139007.html

Около 16 миллионов рублей штрафов взыскали в Абхазии за четыре месяца за нарушения ПДД

Около 16 миллионов рублей штрафов взыскали в Абхазии за четыре месяца за нарушения ПДД

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 21 мая – Sputnik. Около 16 миллионов рублей штрафов взыскали в Абхазии за четыре месяца 2024 года за нарушения правил дорожного движения, сказал во... 21.05.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 мая – Sputnik. Около 16 миллионов рублей штрафов взыскали в Абхазии за четыре месяца 2024 года за нарушения правил дорожного движения, сказал во время правительственного часа в Парламенте глава МВД Роберт Киут.По его словам, за этот период в республике произошло 42 ДТП, в которых погибло 14 человек и 51 пострадал. За аналогичный период 2023 года погибших было 25 человек.

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