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Около 16 миллионов рублей штрафов взыскали в Абхазии за четыре месяца за нарушения ПДД
Около 16 миллионов рублей штрафов взыскали в Абхазии за четыре месяца за нарушения ПДД
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 21 мая – Sputnik. Около 16 миллионов рублей штрафов взыскали в Абхазии за четыре месяца 2024 года за нарушения правил дорожного движения, сказал во... 21.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-21T14:40+0300
2024-05-21T14:40+0300
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СУХУМ, 21 мая – Sputnik. Около 16 миллионов рублей штрафов взыскали в Абхазии за четыре месяца 2024 года за нарушения правил дорожного движения, сказал во время правительственного часа в Парламенте глава МВД Роберт Киут.По его словам, за этот период в республике произошло 42 ДТП, в которых погибло 14 человек и 51 пострадал. За аналогичный период 2023 года погибших было 25 человек.
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Около 16 миллионов рублей штрафов взыскали в Абхазии за четыре месяца за нарушения ПДД
14:40 21.05.2024 (обновлено: 17:42 21.05.2024)
СУХУМ, 21 мая – Sputnik. Около 16 миллионов рублей штрафов взыскали в Абхазии за четыре месяца 2024 года за нарушения правил дорожного движения, сказал во время правительственного часа в Парламенте глава МВД Роберт Киут.
"Выявлено 24480 нарушений правил дорожного движения, на данный момент изъята сумма штрафов в размере 16 миллионов рублей", – отметил министр.
По его словам, за этот период в республике произошло 42 ДТП, в которых погибло 14 человек и 51 пострадал. За аналогичный период 2023 года погибших было 25 человек.