https://sputnik-abkhazia.ru/20240521/pravitelstvo-rossii-priostanovilo-deystvie-zapreta-na-eksport-benzina-1051133314.html
Правительство России приостановило действие запрета на экспорт бензина
Правительство России приостановило действие запрета на экспорт бензина
Sputnik Абхазия
Запрет на экспорт бензина введен в России на период с 1 марта по 31 августа в целях сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса. 21.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-21T10:00+0300
2024-05-21T10:00+0300
2024-05-21T10:39+0300
правительство рф
россия
бензин
топливо
экспорт
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/1b/1036936158_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83f047e382e0e1d9ccc8c139ab5fd1c.jpg
СУХУМ, 21 мая – Sputnik. Правительство России временно приостановило запрет на экспорт бензина, сообщил кабмин.Запрет был введен с 1 марта на полгода. Он не распространялся на ранее согласованные объемы поставок в Абхазию, Южную Осетию, страны ЕАЭС, Монголию и Узбекистан.Решение принято с учетом насыщения внутреннего рынка автомобильного топлива, недопущения снижения объемов переработки отдельными нефтеперерабатывающими предприятиями из-за затоваривания автомобильным бензином, а также необходимости освобождения портов от объема топлива, планировавшегося к экспорту, но не вывезенного непосредственными производителями после введения ограничений.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/1b/1036936158_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0ff43f45b71869b4c5b42b1c8f243e6e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
правительство рф, россия, бензин, топливо, экспорт
правительство рф, россия, бензин, топливо, экспорт
Правительство России приостановило действие запрета на экспорт бензина
10:00 21.05.2024 (обновлено: 10:39 21.05.2024)
Запрет на экспорт бензина введен в России на период с 1 марта по 31 августа в целях сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса.
СУХУМ, 21 мая – Sputnik. Правительство России временно приостановило запрет на экспорт бензина, сообщил кабмин.
"Правительство приостанавливает действие временного запрета на экспорт бензина для производителей топлива до 30 июня 2024 года. Вместе с тем ограничения сохраняются на период с 1 июля по 31 августа. Постановление об этом подписано. Оно вступит в силу с момента опубликования", – сказано в официальном Telegram-канале правительства.
Запрет был введен с 1 марта на полгода. Он не распространялся на ранее согласованные объемы поставок в Абхазию, Южную Осетию, страны ЕАЭС, Монголию и Узбекистан.
Решение принято с учетом насыщения внутреннего рынка автомобильного топлива, недопущения снижения объемов переработки отдельными нефтеперерабатывающими предприятиями из-за затоваривания автомобильным бензином, а также необходимости освобождения портов от объема топлива, планировавшегося к экспорту, но не вывезенного непосредственными производителями после введения ограничений.