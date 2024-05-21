https://sputnik-abkhazia.ru/20240521/pravitelstvo-rossii-priostanovilo-deystvie-zapreta-na-eksport-benzina-1051133314.html

Правительство России приостановило действие запрета на экспорт бензина

Правительство России приостановило действие запрета на экспорт бензина

Sputnik Абхазия

Запрет на экспорт бензина введен в России на период с 1 марта по 31 августа в целях сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса. 21.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-21T10:00+0300

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правительство рф

россия

бензин

топливо

экспорт

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СУХУМ, 21 мая – Sputnik. Правительство России временно приостановило запрет на экспорт бензина, сообщил кабмин.Запрет был введен с 1 марта на полгода. Он не распространялся на ранее согласованные объемы поставок в Абхазию, Южную Осетию, страны ЕАЭС, Монголию и Узбекистан.Решение принято с учетом насыщения внутреннего рынка автомобильного топлива, недопущения снижения объемов переработки отдельными нефтеперерабатывающими предприятиями из-за затоваривания автомобильным бензином, а также необходимости освобождения портов от объема топлива, планировавшегося к экспорту, но не вывезенного непосредственными производителями после введения ограничений.

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правительство рф, россия, бензин, топливо, экспорт