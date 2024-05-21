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Такие обстоятельства: Юрченко о работе организации русских соотечественников в Абхазии
Такие обстоятельства: Юрченко о работе организации русских соотечественников в Абхазии
Sputnik Абхазия
О проектах, реализованных организаций русских соотечественников "Единство соотечественников — залог развития", в эфире радио Sputnik рассказал председатель... 21.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-21T11:36+0300
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Такие обстоятельства: Юрченко
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Юрченко
Пятая страновая конференция организаций русских соотечественников "Единство соотечественников — залог развития" прошла в Сухуме, в ней приняли участие более 100 делегатов.По словам председателя КСОРС Олега Юрченко, за три года существования организации было проведено более 200 мероприятий.Подробности слушайте в подкасте.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, россия, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, россия, аудио
Такие обстоятельства: Юрченко о работе организации русских соотечественников в Абхазии
11:36 21.05.2024 (обновлено: 11:37 21.05.2024)
О проектах, реализованных организаций русских соотечественников "Единство соотечественников — залог развития", в эфире радио Sputnik рассказал председатель КСОРС Олег Юрченко.
Пятая страновая конференция организаций русских соотечественников "Единство соотечественников — залог развития" прошла в Сухуме, в ней приняли участие более 100 делегатов.
По словам председателя КСОРС Олега Юрченко, за три года существования организации было проведено более 200 мероприятий.
Подробности слушайте в подкасте
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