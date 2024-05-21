https://sputnik-abkhazia.ru/20240521/takie-obstoyatelstva-yurchenko-o-rabote-organizatsii-russkikh-sootechestvennikov-v-abkhazii--1051129567.html

Такие обстоятельства: Юрченко о работе организации русских соотечественников в Абхазии

Такие обстоятельства: Юрченко о работе организации русских соотечественников в Абхазии

Sputnik Абхазия

О проектах, реализованных организаций русских соотечественников "Единство соотечественников — залог развития", в эфире радио Sputnik рассказал председатель... 21.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-21T11:36+0300

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Такие обстоятельства: Юрченко Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Юрченко

Пятая страновая конференция организаций русских соотечественников "Единство соотечественников — залог развития" прошла в Сухуме, в ней приняли участие более 100 делегатов.По словам председателя КСОРС Олега Юрченко, за три года существования организации было проведено более 200 мероприятий.Подробности слушайте в подкасте.

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