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Учесть каждый киловатт: как в Абхазии борются с неуплатой за свет
Учесть каждый киловатт: как в Абхазии борются с неуплатой за свет
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В интервью радио Sputnik начальник управления АСКУЭ "Черноморэнерго" Даур Пипия рассказал о том, почему необходимо продолжать установку приборов учета, в каких... 21.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-21T11:04+0300
2024-05-21T11:04+0300
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По его словам, более 25 000 приборов учета электричества уже установлено в Абхазии силами "Черноморэнерго". С конца 2023 года они смогли сэкономить около 300 000 киловатт в час. "Это очень хорошие показатели с учетом того, что мы на сегодняшний день охватили по установке приборов учета максимум 10% абонентов по всей Абхазии", – сказал начальник управления автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии "Черноморэнерго" Даур Пипия. Пипия отметил, что после установки приборов учета абоненты сами начинают экономить электричество и более рационально подходить к его потреблению. Более подробно о пользе установки приборов учета узнайте из интервью Sputnik.
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видео, мультимедиа, абхазия, электроэнергия, видео
Учесть каждый киловатт: как в Абхазии борются с неуплатой за свет
11:04 21.05.2024 (обновлено: 11:23 21.05.2024)
В интервью радио Sputnik начальник управления АСКУЭ "Черноморэнерго" Даур Пипия рассказал о том, почему необходимо продолжать установку приборов учета, в каких районах наибольшее потребление и как борются с неплательщиками.
По его словам, более 25 000 приборов учета электричества уже установлено в Абхазии силами "Черноморэнерго".
С конца 2023 года они смогли сэкономить около 300 000 киловатт в час.
"Это очень хорошие показатели с учетом того, что мы на сегодняшний день охватили по установке приборов учета максимум 10% абонентов по всей Абхазии", – сказал начальник управления автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии "Черноморэнерго" Даур Пипия.
Пипия отметил, что после установки приборов учета абоненты сами начинают экономить электричество и более рационально подходить к его потреблению. Более подробно о пользе установки приборов учета узнайте из интервью Sputnik.