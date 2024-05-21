https://sputnik-abkhazia.ru/20240521/uchest-kazhdyy-kilovatt-kak-v-abkhazii-boryutsya-s-neuplatoy-za-svet-1051133534.html

Учесть каждый киловатт: как в Абхазии борются с неуплатой за свет

Учесть каждый киловатт: как в Абхазии борются с неуплатой за свет

Sputnik Абхазия

В интервью радио Sputnik начальник управления АСКУЭ "Черноморэнерго" Даур Пипия рассказал о том, почему необходимо продолжать установку приборов учета, в каких... 21.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-21T11:04+0300

2024-05-21T11:04+0300

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По его словам, более 25 000 приборов учета электричества уже установлено в Абхазии силами "Черноморэнерго". С конца 2023 года они смогли сэкономить около 300 000 киловатт в час. "Это очень хорошие показатели с учетом того, что мы на сегодняшний день охватили по установке приборов учета максимум 10% абонентов по всей Абхазии", – сказал начальник управления автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии "Черноморэнерго" Даур Пипия. Пипия отметил, что после установки приборов учета абоненты сами начинают экономить электричество и более рационально подходить к его потреблению. Более подробно о пользе установки приборов учета узнайте из интервью Sputnik.

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