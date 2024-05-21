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В России началось учение по применению нестратегического ядерного оружия
В России началось учение по применению нестратегического ядерного оружия
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 21 мая - Sputnik. В Южном военном округе начался первый этап учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического... 21.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-21T18:40+0300
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юво
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СУХУМ, 21 мая - Sputnik. В Южном военном округе начался первый этап учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, сообщило Министерство обороны.Личный состав ракетных соединений Южного военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения на позиции для подготовки к пускам.Бойцы подразделений авиации ВКС тренируются устанавливать специальные боевые части авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", а также проводить вылеты в назначенные районы патрулирования."Проводимое учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации", — напомнили в Минобороны.
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россия, министерство обороны рф, юво, учения
россия, министерство обороны рф, юво, учения
В России началось учение по применению нестратегического ядерного оружия
СУХУМ, 21 мая - Sputnik. В Южном военном округе начался первый этап учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, сообщило Министерство обороны.
"В соответствии с поручением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, в Южном военном округе под руководством Генерального штаба ВС началось проведение первого этапа учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия", — указали в военном ведомстве.
Личный состав ракетных соединений Южного военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения на позиции для подготовки к пускам.
Бойцы подразделений авиации ВКС тренируются устанавливать специальные боевые части авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", а также проводить вылеты в назначенные районы патрулирования.
"Проводимое учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации", — напомнили в Минобороны.