https://sputnik-abkhazia.ru/20240521/v-rossii-nachalos-uchenie-po-primeneniyu-nestrategicheskogo-yadernogo-oruzhiya-1051140130.html

В России началось учение по применению нестратегического ядерного оружия

В России началось учение по применению нестратегического ядерного оружия

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 21 мая - Sputnik. В Южном военном округе начался первый этап учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического... 21.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-21T18:40+0300

2024-05-21T18:40+0300

2024-05-21T18:40+0300

россия

министерство обороны рф

юво

учения

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СУХУМ, 21 мая - Sputnik. В Южном военном округе начался первый этап учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, сообщило Министерство обороны.Личный состав ракетных соединений Южного военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения на позиции для подготовки к пускам.Бойцы подразделений авиации ВКС тренируются устанавливать специальные боевые части авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", а также проводить вылеты в назначенные районы патрулирования."Проводимое учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации", — напомнили в Минобороны.

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россия, министерство обороны рф, юво, учения