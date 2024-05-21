https://sputnik-abkhazia.ru/20240521/vtoroy-sezon-proekta-sputnikpro-na-zubovskom-startoval-v-moskve-1051136697.html

Второй сезон проекта "SputnikPro на Зубовском" стартовал в Москве

Второй сезон проекта "SputnikPro на Зубовском" стартовал в Москве

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 21 мая – Sputnik. Второй сезон проекта "SputnikPro на Зубовском" стартовал в Москве в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". 21.05.2024, Sputnik Абхазия

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россия сегодня

журналистика

россия

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СУХУМ, 21 мая – Sputnik. Второй сезон проекта "SputnikPro на Зубовском" стартовал в Москве в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".12 журналистов из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Узбекистана и Южной Осетии смогут узнать об основных направлениях современных медиа от экспертов медиагруппы "Россия сегодня". В течение пяти дней они будут посещать мастер-классы и практические занятия.

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