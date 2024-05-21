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Второй сезон проекта "SputnikPro на Зубовском" стартовал в Москве
Второй сезон проекта "SputnikPro на Зубовском" стартовал в Москве
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 21 мая – Sputnik. Второй сезон проекта "SputnikPro на Зубовском" стартовал в Москве в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". 21.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-21T12:30+0300
2024-05-21T12:30+0300
2024-05-21T14:33+0300
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СУХУМ, 21 мая – Sputnik. Второй сезон проекта "SputnikPro на Зубовском" стартовал в Москве в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".12 журналистов из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Узбекистана и Южной Осетии смогут узнать об основных направлениях современных медиа от экспертов медиагруппы "Россия сегодня". В течение пяти дней они будут посещать мастер-классы и практические занятия.
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россия сегодня, журналистика, россия
россия сегодня, журналистика, россия
Второй сезон проекта "SputnikPro на Зубовском" стартовал в Москве
12:30 21.05.2024 (обновлено: 14:33 21.05.2024)
СУХУМ, 21 мая – Sputnik. Второй сезон проекта "SputnikPro на Зубовском" стартовал в Москве в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
12 журналистов из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Узбекистана и Южной Осетии смогут узнать об основных направлениях современных медиа от экспертов медиагруппы "Россия сегодня".
В течение пяти дней они будут посещать мастер-классы и практические занятия.