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Частное право: Генпрокуратура Абхазии предложила поправки в ГПК
Частное право: Генпрокуратура Абхазии предложила поправки в ГПК
Sputnik Абхазия
Генпрокуратура Абхазии внесла в Парламент законопроект о поправках в Гражданско-процессуальный кодекс. Изменения, которые предлагают юристы, должны обеспечить... 22.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-22T11:01+0300
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В интервью радио Sputnik начальник гражданско-судебного управления Генпрокуратуры Абхазии Елена Читанава рассказала, как действующие нормы ГПК влияют на ограничение функций Генпрокуратуры и граждан. До 2008 года по нормам ГПК представители прокуратуры при выявлении нарушений в области частного права могли обратиться в суд в интересах гражданина. С 2008 года прокуроры Абхазии могут подать заявление в суд о защите частных прав и свобод гражданина, только если он по состоянию здоровья и возрасту не может сам.В 2015 году в ГПК были введены изменения, согласно которым прокуратура могла представлять гражданина в суде при нарушении его трудовых прав. "Но за пределами ока государева остается огромный пласт других вопросов, таких как защита семьи, материнства, отцовства, детства, обеспечение правом на жилище в государственно-муниципальных жилищных фондах, охрана здоровья, обеспечение права на благоприятную окружающую среду и вопросы образования", – объяснила Читанава. Подробнее о необходимости предложенных поправок узнайте из полной версии интервью.
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видео, мультимедиа, абхазия, генеральная прокуратура абхазии, видео
Частное право: Генпрокуратура Абхазии предложила поправки в ГПК
11:01 22.05.2024 (обновлено: 11:26 22.05.2024)
Генпрокуратура Абхазии внесла в Парламент законопроект о поправках в Гражданско-процессуальный кодекс. Изменения, которые предлагают юристы, должны обеспечить дополнительную защиту прав многодетных семей, пенсионеров, людей с инвалидностью.
В интервью радио Sputnik начальник гражданско-судебного управления Генпрокуратуры Абхазии Елена Читанава рассказала, как действующие нормы ГПК влияют на ограничение функций Генпрокуратуры и граждан.
До 2008 года по нормам ГПК представители прокуратуры при выявлении нарушений в области частного права могли обратиться в суд в интересах гражданина. С 2008 года прокуроры Абхазии могут подать заявление в суд о защите частных прав и свобод гражданина, только если он по состоянию здоровья и возрасту не может сам.
В 2015 году в ГПК были введены изменения, согласно которым прокуратура могла представлять гражданина в суде при нарушении его трудовых прав.
"Но за пределами ока государева остается огромный пласт других вопросов, таких как защита семьи, материнства, отцовства, детства, обеспечение правом на жилище в государственно-муниципальных жилищных фондах, охрана здоровья, обеспечение права на благоприятную окружающую среду и вопросы образования", – объяснила Читанава.
Подробнее о необходимости предложенных поправок узнайте из полной версии интервью.