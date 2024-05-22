https://sputnik-abkhazia.ru/20240522/chastnoe-pravo-genprokuratura-abkhazii-predlozhila-popravki-v-gpk-1051146292.html

Частное право: Генпрокуратура Абхазии предложила поправки в ГПК

Частное право: Генпрокуратура Абхазии предложила поправки в ГПК

Sputnik Абхазия

Генпрокуратура Абхазии внесла в Парламент законопроект о поправках в Гражданско-процессуальный кодекс. Изменения, которые предлагают юристы, должны обеспечить... 22.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-22T11:01+0300

2024-05-22T11:01+0300

2024-05-22T11:26+0300

в абхазии

видео

мультимедиа

абхазия

генеральная прокуратура абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/05/15/1051139333_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52977fb32bbfcdc367bcae4e0a8d1c37.jpg

В интервью радио Sputnik начальник гражданско-судебного управления Генпрокуратуры Абхазии Елена Читанава рассказала, как действующие нормы ГПК влияют на ограничение функций Генпрокуратуры и граждан. До 2008 года по нормам ГПК представители прокуратуры при выявлении нарушений в области частного права могли обратиться в суд в интересах гражданина. С 2008 года прокуроры Абхазии могут подать заявление в суд о защите частных прав и свобод гражданина, только если он по состоянию здоровья и возрасту не может сам.В 2015 году в ГПК были введены изменения, согласно которым прокуратура могла представлять гражданина в суде при нарушении его трудовых прав. "Но за пределами ока государева остается огромный пласт других вопросов, таких как защита семьи, материнства, отцовства, детства, обеспечение правом на жилище в государственно-муниципальных жилищных фондах, охрана здоровья, обеспечение права на благоприятную окружающую среду и вопросы образования", – объяснила Читанава. Подробнее о необходимости предложенных поправок узнайте из полной версии интервью.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, абхазия, генеральная прокуратура абхазии, видео